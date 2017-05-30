Уровень воды в Отказненском водохранилище на Ставрополье стабилизировался

ПЯТИГОРСК, 30 мая /ТАСС/. Уровень воды в Отказненском водохранилище в Ставропольском крае стабилизировался, заявил в Зеленокумске на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) глава региона Владимир Владимиров.

"За половину суток уровень воды увеличился лишь на 2 сантиметра. В последние 4 часа ситуация стабильная. Мы закончили все мероприятия по повышению пропускной способности водохранилища", - приводит пресс-служба губернатора слова Владимирова.

Как сообщил директор ФГБУ "Управление эксплуатации Кумских гидроузлов и Чограйского водохранилища" Александр Погода, по данным на 11:00 мск, отток воды из водохранилища превысил приток. "Вечером в понедельник было завершено строительство обводного канала, который в случае достижения критического уровня воды поможет защитить от затопления село Отказное.

"Это сооружение должно стать одним из полноценных элементов обеспечения гидробезопасности на Отказненском водохранилище. По его (губернатора края) поручению в дальнейшем конструкция канала должна быть усилена, объект из временного станет капитальным", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Несмотря на стабилизацию уровня Отказненского водохранилища, в крае сохраняется режим действия чрезвычайной ситуации. Ведется непрерывное наблюдение за изменением ситуации. По прогнозам синоптиков, 31 мая-1 июня в регионе могут пройти дожди.

В связи с паводком и повышением уровня воды в водохранилище 29 мая была проведена эвакуация жителей села Отказное, расположенного в непосредственной близости от этого гидросооружения. Эвакуация населенных пунктов Зеленокумск, Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное в Советском и Буденновском районах отложена. "Текущая обстановка не требует ее проведения", - пояснили в пресс-службе.