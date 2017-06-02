Более 300 тыс. человек поклонились мощам Николая Чудотворца за 10 дней

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Мощам святителя Николая Чудотворца за 10 дней, которые они находятся в России, поклонились более 300 тыс. человек. Об этом журналистам в пятницу рассказал руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Москве Александр Волков.

"На протяжении 10 дней очередь достаточно ровная, примерно по 25 тыс. человек в день. Можно сказать, что в настоящий момент 300 тыс. человек помолились мощам святителя Николая", - сказал он.

Волков отметил, что число епархий, откуда приезжают паломники, превысило 20.

"У нас есть статистика по епархиям, откуда приезжают люди. За 10 дней больше чем из 20 епархий РПЦ приезжают автобусы с паломниками, больше всего приезжают из Поволжского и Центрального федеральных округов: Нижегородская, Орловская, Курская епархии. Люди едут из Башкирии, Татарстана, Чувашии, есть и паломники из Украины, что нас очень радует", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь патриарха добавил, что количество, паломников обратившихся за медицинской помощью, не превышает десятых долей процента от общего числа людей, поклонившихся мощам. "35-40 человек обратились за медицинской помощью, но у нас есть возможность оказывать помощь гораздо большему числу людей в случае необходимости", - отметил Волков.