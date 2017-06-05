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Усманов выбрал первых победителей конкурса пародий на свою видеодуэль с Навальным

Общество
5 июня, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

iPhone получат три участника и победитель народного голосования, рассказал бизнесмен

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Алишер Усманов

Алишер Усманов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Бизнесмен Алишер Усманов наградил iPhone 7 Plus первых победителей конкурса лучших видео, картинок, стикеров и фотографий на тему его видеообращений к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Было непросто выбрать лучшую работу, поэтому мои помощники из команды поддержки конкурса объявили дополнительное народное голосование. Но легче не стало - смешных и интересных произведений все равно предостаточно", - написал бизнесмен.

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"Поэтому на этой неделе я не смог выбрать победителя. Вернее, не смог выбрать одного победителя. Я решил наградить айфонами сразу троих участников. Также айфон получает победитель народного голосования", - добавил он.

Усманов отметил, что конкурс вызвал живой отклик, а авторы прислали уже более 10 тыс. произведений. По его словам, конкурс продолжается, а с первыми победителями в ближайшее время свяжутся помощники предпринимателя.

Бизнесмен 18 мая опубликовал свое первое видеообращение к Навальному на своем официальном YouTube-канале. В нем он заявлял, что информация, распространяемая оппозиционером, является ложной.

История вопроса

Согласно опубликованному в начале марта материалу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основателем которого является Навальный, однокурсник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев и связанный с ним фонд "Соцгоспроект" получили от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей.

31 мая Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК, обязав их удалить и опровергнуть заявления о причастности бизнесмена к коррупции и сведения о его якобы судимости за изнасилование и опубликовать опровержение в срок не менее трех месяцев. Навальный уже заявил, что не будет исполнять решение суда и удалять информацию, признанную судом не соответствующей действительности.

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