"Придется ответить, Леша": из-за чего судятся Усманов и Навальный

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Алишер Усманов подал в суд на Алексея Навального и возглавляемый им Фонд борьбы с коррупцией 12 апреля. Но заочная полемика между ними идет уже несколько месяцев, причем в необычном формате — оппоненты отвечают друг другу в формате видеообращений в интернете, за что их спор уже получил название "битвы видеоблогов".
В начале марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал материал, согласно которому Илья Елисеев, однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева, и связанный с ним фонд "Соцгоспроект", получил от Алишера Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей.
Это действие было расценено Навальным как взятка со стороны бизнесмена, поскольку, по словам главы ФБК, недвижимость использовалась в дальнейшем в качестве резиденции премьер-министра.
В интервью газете "Ведомости" Усманов отверг обвинения в даче взятки и заявил, что передал землю и дом "Соцгоспроекту" в ходе коммерческой сделки, позволившей ему расширить свое имение в Успенском. По его словам, в доме на этом участке ранее проживала его сестра Гульбахор, которая выразила желание переехать ближе к нему. В соответствии с ее просьбой Усманов обменял участок в селе Знаменское с готовым домом на другой участок в селе Успенское рядом со своим собственным особняком.
11 апреля Усманов сообщил ТАСС, что он намерен подать на Навального в суд. "Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения — клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний пиар, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы", — отметил бизнесмен.
Навальный записал видеоролик, в котором поставил под сомнение версию Усманова, настаивая на коррупционном характере факта дарения земельного участка. Кроме того, Навальный заявил, что не верит в то, что капиталы Усманова "созданы честным путем".
Усманов занимает пятое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Bloomberg. Его состояние агентство оценивает в $14 млрд.
На этот раз Усманов решил ответить Навальному не через СМИ, а тем же способом, которым пользовался и Навальный. Бизнесмен записал видеообращение и разместил его на странице в социальной сети "ВКонтакте".
Усманов призвал Навального "извиниться и жить спокойно". "Тебе никогда в жизни не оклеветать меня. Тебе все равно придется ответить передо мной, Леша", — указал бизнесмен.
В том же видеоролике Усманов отметил, что вопреки заявлению Навального за годы руководства предприятиями он создал 40 тыс. рабочих мест, вложил в их развитие более 800 млрд рублей. "Я хочу сказать, что ты лжешь, когда говоришь, что мы бесплатно, в подарок, получили все эти активы. Сделки с "Мегафоном", "Мэйл.ру", "Одноклассниками", "ВКонтакте" — уж это точно не советские предприятия, это точно не воровство", — отметил он. — Для меня важно, чтобы люди, которые смотрят это видео, знали, что я, Алишер Усманов, честный предприниматель, прежде всего — честный человек".
Безусловно. До начала судебного процесса оппоненты обменялись "видеоударами". Навальный отказался извиняться и вызвал Усманова на теледебаты в прямом эфире. Бизнесмен же ответил, что "дебаты теперь будут в суде", и заявил, что считает Навального не просто "демагогом, но и высокохудожественным вруном".
Чуть позже представитель бизнесмена подтвердил ТАСС, что Усманов не намерен продолжать дискуссию с Навальным вне рамок судебного заседания. "Вся риторика Навального построена на манипуляциях и лжи, и вести с ним дискуссию в публичном поле считаем возможным только в рамках судебного процесса, который будет рассматривать факты", — подчеркнул собеседник агентства.
Еще в середине апреля источник ТАСС сообщил, что бизнесмен не заявлял финансовых требований по иску о защите чести и достоинства. "В иске Усманов не требует никаких финансовых компенсаций, а просит суд признать распространенные сведения недостоверными и обязать ответчика опровергнуть их", — рассказал собеседник агентства.
Позже эту информацию подтвердили в Люблинском суде, куда Усманов подал иск.
18 мая во время предварительной беседы в Люблинском суде представители Навального и Фонда борьбы с коррупцией предъявили ходатайства о прекращении дела и об истребовании документов дарения Усмановым подмосковного дома. Однако суд эти ходатайства отклонил.
Как ожидается, на заседании 30 мая стороны представят письменные возражения и дополнительные доказательства, после чего суд сможет приступить к рассмотрению иска по существу.