Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Придется ответить, Леша": из-за чего судятся Усманов и Навальный

Происшествия
30 мая, 10:45 дата обновления: 30 мая, 11:00 UTC+3

30 мая Люблинский суд Москвы начал рассматривать по существу иск Алишера Усманова к Алексею Навальному. ТАСС объясняет суть тяжбы между бизнесменом и оппозиционером

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алишер Усманов

Алишер Усманов

© Владимир Смирнов/ТАСС

Алишер Усманов подал в суд на Алексея Навального и возглавляемый им Фонд борьбы с коррупцией 12 апреля. Но заочная полемика между ними идет уже несколько месяцев, причем в необычном формате — оппоненты отвечают друг другу в формате видеообращений в интернете, за что их спор уже получил название "битвы видеоблогов".

?
С чего все началось?

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал материал, согласно которому Илья Елисеев, однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева, и связанный с ним фонд "Соцгоспроект", получил от Алишера Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей.

Это действие было расценено Навальным как взятка со стороны бизнесмена, поскольку, по словам главы ФБК, недвижимость использовалась в дальнейшем в качестве резиденции премьер-министра.

?
Как на заявления Навального отреагировал Усманов?

В интервью газете "Ведомости" Усманов отверг обвинения в даче взятки и заявил, что передал землю и дом "Соцгоспроекту" в ходе коммерческой сделки, позволившей ему расширить свое имение в Успенском. По его словам, в доме на этом участке ранее проживала его сестра Гульбахор, которая выразила желание переехать ближе к нему. В соответствии с ее просьбой Усманов обменял участок в селе Знаменское с готовым домом на другой участок в селе Успенское рядом со своим собственным особняком.

11 апреля Усманов сообщил ТАСС, что он намерен подать на Навального в суд. "Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения — клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний пиар, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы", — отметил бизнесмен.

?
Каким был следующий шаг Навального?

Навальный записал видеоролик, в котором поставил под сомнение версию Усманова, настаивая на коррупционном характере факта дарения земельного участка. Кроме того, Навальный заявил, что не верит в то, что капиталы Усманова "созданы честным путем". 

Усманов занимает пятое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Bloomberg. Его состояние агентство оценивает в $14 млрд.

 

?
Как Алишер Усманов стал видеоблогером?

На этот раз Усманов решил ответить Навальному не через СМИ, а тем же способом, которым пользовался и Навальный. Бизнесмен записал видеообращение и разместил его на странице в социальной сети "ВКонтакте".

Усманов призвал Навального "извиниться и жить спокойно". "Тебе никогда в жизни не оклеветать меня. Тебе все равно придется ответить передо мной, Леша", — указал бизнесмен.

В том же видеоролике Усманов отметил, что вопреки заявлению Навального за годы руководства предприятиями он создал 40 тыс. рабочих мест, вложил в их развитие более 800 млрд рублей. "Я хочу сказать, что ты лжешь, когда говоришь, что мы бесплатно, в подарок, получили все эти активы. Сделки с "Мегафоном", "Мэйл.ру", "Одноклассниками", "ВКонтакте" — уж это точно не советские предприятия, это точно не воровство", — отметил он. — Для меня важно, чтобы люди, которые смотрят это видео, знали, что я, Алишер Усманов, честный предприниматель, прежде всего — честный человек".

?
Надо так понимать, на этом все не закончилось?

Безусловно. До начала судебного процесса оппоненты обменялись "видеоударами". Навальный отказался извиняться и вызвал Усманова на теледебаты в прямом эфире. Бизнесмен же ответил, что "дебаты теперь будут в суде", и заявил, что считает Навального не просто "демагогом, но и высокохудожественным вруном".

Чуть позже представитель бизнесмена подтвердил ТАСС, что Усманов не намерен продолжать дискуссию с Навальным вне рамок судебного заседания. "Вся риторика Навального построена на манипуляциях и лжи, и вести с ним дискуссию в публичном поле считаем возможным только в рамках судебного процесса, который будет рассматривать факты", — подчеркнул собеседник агентства.

 

?
Чего добивается Усманов, подав в суд на Навального?

Еще в середине апреля источник ТАСС сообщил, что бизнесмен не заявлял финансовых требований по иску о защите чести и достоинства. "В иске Усманов не требует никаких финансовых компенсаций, а просит суд признать распространенные сведения недостоверными и обязать ответчика опровергнуть их", — рассказал собеседник агентства.

Позже эту информацию подтвердили в Люблинском суде, куда Усманов подал иск.

?
Что уже известно о судебном процессе?

18 мая во время предварительной беседы в Люблинском суде представители Навального и Фонда борьбы с коррупцией предъявили ходатайства о прекращении дела и об истребовании документов дарения Усмановым подмосковного дома. Однако суд эти ходатайства отклонил. 

Как ожидается, на заседании 30 мая стороны представят письменные возражения и дополнительные доказательства, после чего суд сможет приступить к рассмотрению иска по существу.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
14
11 человек погибли в результате урагана в Москве
4
Пассажирский автобус сгорел на юго-западе Москвы
Глава МЧС РФ Владимир Пучков во время осмотра наиболее пострадавшего от паводка поселка Левокумка, 26 мая
15
Паводок на Ставрополье: спасатели работали с риском для жизни
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Избитому в Канкуне россиянину предъявлено обвинение в убийстве
2
В Москве и области от урагана погибли 14 человек
3
"Вживую страшнее": ураган в Москве глазами пользователей соцсетей
4
Число пострадавших при урагане в Москве приблизилось к 170
5
Адвокат Учителя пожаловался спикеру Госдумы на Поклонскую
6
Он все-таки простил Шурика: заложник успеха Александр Демьяненко
7
Последствия урагана в Москве ликвидируют более тысячи спасателей
Темы дня
Загрузка...
Реклама