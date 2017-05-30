"Придется ответить, Леша": из-за чего судятся Усманов и Навальный

В интервью газете "Ведомости" Усманов отверг обвинения в даче взятки и заявил, что передал землю и дом "Соцгоспроекту" в ходе коммерческой сделки, позволившей ему расширить свое имение в Успенском. По его словам, в доме на этом участке ранее проживала его сестра Гульбахор, которая выразила желание переехать ближе к нему. В соответствии с ее просьбой Усманов обменял участок в селе Знаменское с готовым домом на другой участок в селе Успенское рядом со своим собственным особняком.

11 апреля Усманов сообщил ТАСС, что он намерен подать на Навального в суд. "Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения — клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний пиар, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы", — отметил бизнесмен.