Усманов не намерен дискутировать с Навальным вне судебного разбирательства

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Бизнесмен Алишер Усманов не намерен продолжать дискуссию с оппозиционером Алексеем Навальным вне рамок судебного заседания, заявил ТАСС представитель бизнесмена.

В понедельник Навальный опубликовал очередное видео, в котором называет взяткой сделку, в рамках которой фонд "Соцгоспроект" получил от Усманова усадьбу на Рублевском шоссе.

"Навальный, как всегда, навалил лжи. Ловко используя дешевые приемы выдергивания из контекста цитат и разрозненных фактов, он подгоняет картину под удобные ему популистские объяснения", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что бизнесмен ранее уже комментировал эту сделку.

"Вся риторика Навального построена на манипуляциях и лжи, и вести с ним дискуссию в публичном поле считаем возможным только в рамках судебного процесса, который будет рассматривать факты", - добавил представитель бизнесмена.

Ранее Усманов заявил ТАСС, что собирается подать в суд на Навального в связи с публикациями последнего, порочащими честь и достоинство бизнесмена, а также клеветой, распространяемой в опубликованных расследованиях оппозиционера. В интервью газете "Ведомости" Усманов подчеркнул, что считает операции с недвижимостью, фигурирующие в обвинениях Навального, коммерческими сделками, а не взяткой. При этом Усманов заявил, что собирается подать иск в суд российской юрисдикции, но готов при необходимости судиться и в зарубежных судах.

Люблинский суд Москвы принял к производству иск о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова, подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 09:15 мск 18 мая. Бизнесмен не стал выдвигать финансовых претензий по иску.

Усманов является крупнейшим акционером холдинга USM, который контролирует производителя железорудной продукции "Металлоинвест", сотового оператора "Мегафон", интернет-компанию Mail.ru Group. Бизнесмен владеет крупными пакетами акций "ЮТВ Холдинг" и "СТС Медиа", а также издательским домом "Коммерсантъ" и более 30% акций английского футбольного клуба "Арсенал". Кроме того, Усманов активно инвестирует в зарубежные активы в сфере высоких технологий, такие как Xiaomi, Uber, JD и другие.