"Ведомости": Усманов подаст на Навального в российский суд

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Бизнесмен Алишер Усманов обратится с иском о клевете в адрес оппозиционера Алексея Навального в суд российской юрисдикции, но готов в случае необходимости судиться и в зарубежных судах. Об этом заявил сам бизнесмен в интервью газете "Ведомости", подчеркнув, что считает операции с недвижимостью, фигурирующие в обвинениях оппозиционера, коммерческими сделками, а не взяткой.

Согласно опубликованному в начале марта материалу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, фонд "Соцгоспроект", председателем наблюдательного совета которого является однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева Илья Елисеев, получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе в Подмосковье. Передачу имущества фонду "Соцгоспроект" Навальный назвал взяткой, поскольку, по словам оппозиционера, недвижимость использовалась в дальнейшем в качестве резиденции премьер-министра.

Усманов опроверг обвинения в даче взятки и заявил, что не боится заявлений Навального о встречных исках в зарубежных судах. По словам бизнесмена, сделка была коммерческой. Как пояснил Усманов, в доме на этом участке ранее проживала его сестра Гульбахор, которая выразила желание жить ближе к нему. По ее просьбе Усманов обменял участок в селе Знаменское с готовым домом на другой участок в селе Успенское рядом с домом самого Усманова, который раньше принадлежал фонду "Соцгоспроект".

"Во-первых, это я решил в суд обратиться - в российский, как и положено между российскими гражданами. Он же использует заявление о западных судах, для того чтобы увести дискуссию в другую сторону. Однако там же есть закон. Судебные системы везде несовершенны, но клеветать нельзя ни в нашей стране, ни за рубежом", - сказал Усманов, занимающий пятое место в списке богатейших бизнесменов России по версии агентства Bloomberg, которое оценивает его состояние в $14 млрд.

Особенности сделки

По словам Усманова, договор пожертвования, фигурирующий в обвинениях, был частью сложной коммерческой сделки по приобретению участка для сестры, а сама сделка была безденежной. В результате сделки фонд также отказался от строительства особняков на участке, прилегающем к участку Усманова, в связи с чем бизнесмен считает, что обмен был равноценным.

"Они сделали мне одолжение, дав возможность расширить территорию имения. А для сестры я построил напротив себя дом на 50 сотках", - сказал Усманов.

Ранее в интервью ТАСС бизнесмен заявил, что оппозиционер перешел "красную черту", обвинив его в совершении преступления. В новом интервью бизнесмен заявил, что в исках будут фигурировать и другие обвинения Навального.

"Припомню ему все высказывания в мой адрес. До этого он говорил, что якобы я участвовал в приватизации. Какая приватизация?" - заявил бизнесмен "Ведомостям", добавив, что свои основные активы в добывающей промышленности и телекоммуникационном секторе покупал по рыночным ценам.

Усманов является крупнейшим акционер холдинга USM, который контролирует производителя железорудной продукции "Металлоинвест", сотового оператора "Мегафон", интернет- компанию Mail.ru. Бизнесмен также владеет крупными пакетами акций "ЮТВ Холдинг" и "СТС Медиа", а также издательским домом "Коммерсант" и более 30% акций английского футбольного клуба "Арсенал". Кроме того, Усманов активно инвестирует в зарубежные активы в сфере высоких технологий, такие как Xiaomi, Uber, JD и другие.

Усманов заявил "Ведомостям", что лично знает самого Елисеева по работе в компаниях, связанных с "Газпромом", однако ему неизвестно о том, как в дальнейшем использовалась недвижимость, полученная фондом "Соцгоспроект" в результате сделки.

"Я этого не знаю. Елисеев хотел там сделать представительский дом. В том виде, в котором дом был передан, он был непригоден к использованию, и я его еще некоторое время достраивал, это было частью наших коммерческих договоренностей", - сказал Усманов.