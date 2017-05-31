Суд удовлетворил иск Усманова к Навальному

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова к блогеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить иск Усманова, признать оспариваемые сведения порочащими его честь и достоинство", - огласила решение судья Марина Васина. "Обязать Навального в течение 10 дней удалить видеоролики и публикации, размещенные на указанных адресах, и опубликовать опровержение на срок не менее 3 месяцев на этих адресах", - отметила судья.

Навальный заявил, что обжалует решение суда. "Мы считаем это решение незаконным и будем обжаловать его в апелляционной инстанции", - сказал блогер, подтвердив принципиальный отказ исполнять судебное решение об удалении оспариваемых публикаций. "То, что мы видели сегодня, нельзя назвать судебным процессом. Были отклонены все наши ходатайства - не были допрошены наши свидетели, не исследованы представленные нами документы", - отметил он.

В свою очередь представитель Усманова Генрих Падва по итогам заседания выразил удовлетворенность принятым решением. "Я очень рад, что удалось отстоять доброе имя человека. В суде подтвердилась наша позиция, заключающаяся в том, что не было оснований для публикации тех порочащих заявлений, которые были сделаны", - подчеркнул адвокат.

Представители Усманова просили суд об удалении фрагментов из 12 публикаций Навального и ФБК. Юристы истца подчеркнули, что не требуют удаления всего ролика под названием "Он вам не Димон", публикация которого стала поводом для подачи иска.

Представитель блогера Иван Жданов еще до оглашения судебного решения сообщил, что ответчики не намерены исполнять решение об удалении или редактировании ролика "Он вам не Димон". "Редактирование ролика невозможно, а удалять его мы не будем", - заявил Жданов.

Поводом для обращения в суд стал опубликованный в начале марта материал ФБК Алексея Навального, в котором шла речь об однокурснике премьер-министра Дмитрия Медведева Илье Елисееве и связанном с ним фонде "Соцгоспроект", который получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей. По мнению юристов Усманова, Навальный солгал трижды. Истец просил признать распространенные в материале ФБК сведения не соответствующими действительности и обязать опровергнуть их.