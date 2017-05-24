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Усманов сравнил Навального с героем "Собачьего сердца"

Происшествия
24 мая, 10:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Бизнесмен опубликовал в социальной сети "ВКонтакте" новое видеообращение к блогеру

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Бизнесмен Алишер Усманов опубликовал новое видеообращение к блогеру и оппозиционеру Алексею Навальному, в котором сравнил Навального с героем повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" Полиграфом Шариковым. Видеообращение опубликовано на официальной странице Усманова в социальной сети "ВКонтакте".

"Давным-давно уже великий русский писатель Булгаков в повести "Собачье сердце" описал такого персонажа с огромной разрухой в голове - Полиграфа Шарикова, который все мечтал отнять и поделить. Вот ты, Алексей, Полиграфом становишься, достойный продолжатель", - сказал он.

Усманов отметил, что, на его взгляд, Навальный является не просто "демагогом, но и высокохудожественным вруном". "И так у тебя во всем: и с зарплатами, и с шахтерами, и с комбинатами. То ли было, то ли не было. А чуть что - это не я придумал, это все так говорят".

Усманов заявил, что ждал от Навального извинений, а не приглашения на дебаты, добавив, что "дебаты теперь будут в суде". "Врал-то ты персонально, и извиняться надо тебе персонально", - сказал он. Бизнесмен призвал Навального сделать первый шаг и признать свои ошибки.

Ранее Алишер Усманов уже публиковал видеообращение для Навального на своем официальном YouTube-канале. Бизнесмен заявлял, что информация, распространяемая о нем Навальным, является ложной. Согласно опубликованному в начале марта материалу Фонда борьбы с коррупцией, основателем которого является Алексей Навальный, однокурсник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев и связанный с ним фонд "Соцгоспроект" получили от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей.

Люблинский суд Москвы 30 мая проведет предварительные слушания по иску Усманова к Навальному о защите чести и достоинства. Как следует из искового заявления, бизнесмен не стал выдвигать финансовых претензий.

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Усманов, Алишер Бурханович
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