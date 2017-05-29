Усманов пообещал iPhone авторам лучших пародий на видеообращения к Навальному

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Бизнесмен Алишер Усманов сообщил, что запускает конкурс для авторов лучших видео, картинок, стикеров и фотографий на тему видеообращений предпринимателя в сети, победители которого получат смартфон iPhone 7 Plus и футболку с его автографом. Об этом Усманов написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Очень польщен тем, что мои видеообращения привлекли такое большое внимание. Я искренне заинтересован в развитии свободного общения и творчества в сети... Я очень ценю шутки и юмор и рад, что вызвал своими видео появление стикеров, карикатур, пародий, видеороликов и мемов, - написал бизнесмен. - Примеры творчества по теме моих видеообращений и в их развитие я с удовольствием буду размещать на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" и раз в неделю буду премировать автора наиболее удачного, на мой субъективный вкус, творения таким же устройством, на которое снял свое первое видео - iPhone 7 Plus и футболкой с мемом и моим автографом".
Усманов отметил, что для проведения конкурса создана страница в социальной сети "ВКонтакте", через которую можно отправлять материалы на конкурс. Он сообщил, что уже выбрал ролик первого победителя, который опубликовал на своей странице в соцсети, а также награждает призами авторов стикеров на тему своих видеообращений к Навальному в мессенджере Telegram.
Ранее Алишер Усманов опубликовал видеообращение для Навального на своем официальном YouTube-канале. Бизнесмен заявлял, что информация, распространяемая о нем Навальным, является ложной.
Согласно опубликованному в начале марта материалу Фонда борьбы с коррупцией, основателем которого является Алексей Навальный, однокурсник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев и связанный с ним фонд "Соцгоспроект" получили от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд руб.
Люблинский суд Москвы 30 мая проведет предварительные слушания по иску Усманова к Навальному о защите чести и достоинства. Как следует из искового заявления, бизнесмен не стал выдвигать финансовых претензий.