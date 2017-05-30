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Суд отказался вызвать Медведева на допрос по иску Усманова к Навальному

Происшествия
30 мая, 17:10 дата обновления: 30 мая, 18:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Суд также отклонил ходатайство о вызове на допрос первого вице-премьера Игоря Шувалова, который упоминается в иске Алишера Усманова

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Алексей Навальный

Алексей Навальный

© Александр Бахтин/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы во вторник отказался вызвать на допрос премьер-министра России Дмитрия Медведева по иску о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному, передает корреспондент ТАСС.

"В удовлетворении ходатайства Навального о вызове для допроса Медведева Дмитрия Анатольевича отказать", - огласила решение судья Марина Васина.

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Во вторник в суде началось рассмотрение иска по существу. Заседание открыла сторона ответчика с ходатайства о прекращении дела. Получив отказ, Навальный попросил суд вызвать для допроса Медведева. "Медведев является ключевым свидетелем по делу, так как, согласно нашему расследованию, он был фактическим получателем участка земли с домом в Подмосковье от господина Усманова", - сказал Навальный.

Представители Усманова возражали против вызова Медведева в суд, назвав премьер-министра лицом, не имеющим отношения к иску. "Ничем не подтверждено, что Медведев является организатором или владельцем фонда, которому Усманов передал имущество", - пояснил адвокат Генрих Падва.

Суд также отклонил ходатайство о вызове на допрос первого вице-премьера Игоря Шувалова, так как он упоминается в иске Усманова, а также ряд ходатайств Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) об истребовании документов из Росреестра.

Прения сторон

Прения сторон по иску Усманова к Навальному пройдут 31 мая. Такое решение принял Люблинский суд Москвы, передает корреспондент ТАСС.

"Судебные слушания по существу объявляю закрытыми, переходим к стадии прений сторон, которые назначаю на 31 мая на 12:00 мск", - сказала судья Марина Васина.

Суть иска

Поводом для обращения Усманова в суд стал опубликованный в начале марта материал Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в котором шла речь об однокурснике премьер-министра Медведева Илье Елисееве и связанном с ним фонде "Соцгоспроект", которые получили от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей. Усманов просит суд признать распространенные в материале ФБК сведения не соответствующими действительности и обязать Навального опровергнуть их. При этом финансовых претензий бизнесмен к Навальному не заявил.

Усманов занимает пятое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Bloomberg. Его состояние агентство оценивает в $14 млрд. Усманов - крупнейший акционер USM Holdings (48%), который контролирует крупнейшего в России производителя железорудной продукции "Металлоинвест", а также оператора мобильной связи "Мегафон" и компанию Mail.ru Group.

Он также владеет издательским домом "Коммерсантъ" и более 30% акций английского футбольного клуба "Арсенал". Кроме того, Усманов активно инвестирует в зарубежные активы в сфере высоких технологий.

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