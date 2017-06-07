Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кузница кадров для СМИ: с чего начинался и чего добился за 65 лет журфак МГУ

Общество
7 июня, 14:58 UTC+3

В 2017 году факультет отмечает 65-летний юбилей. За это время из его стен вышли около 30 тыс. специалистов в области газетной, агентской, телевизионной и радиожурналистики

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4316959.stepNow *12 +1}} - 12 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4316959.sliderLength-1}}
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4316959.stepNow *12 +1}} - 14 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4316959.sliderLength-1}}
Декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский (справа) на церемонии посвящения в журналисты,1987 год
Декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский (справа) на церемонии посвящения в журналисты,1987 год
Декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский (справа) на церемонии посвящения в журналисты,1987 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
Церемония посвящения первокурсников в журналисты,1987 год
Церемония посвящения первокурсников в журналисты,1987 год
Церемония посвящения первокурсников в журналисты,1987 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
Профессор Е.П. Кучборская читает лекцию,1987 год
Профессор Е.П. Кучборская читает лекцию,1987 год
Профессор Е.П. Кучборская читает лекцию,1987 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
Подготовка к сессии,1988 год
Подготовка к сессии,1988 год
Подготовка к сессии,1988 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
На экзамене, 1988 год
На экзамене, 1988 год
На экзамене, 1988 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
Студенты МГУ на сборе урожая картошки,1986 год
Студенты МГУ на сборе урожая картошки,1986 год
Студенты МГУ на сборе урожая картошки,1986 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
Журфак на картошке,1986 год
Журфак на картошке,1986 год
Журфак на картошке,1986 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
На картошке в минуты отдыха,1986 год
На картошке в минуты отдыха,1986 год
На картошке в минуты отдыха,1986 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
Булат Окуджава на встрече со студентами и преподавателями журфака МГУ, 1988 год
Булат Окуджава на встрече со студентами и преподавателями журфака МГУ, 1988 год
Булат Окуджава на встрече со студентами и преподавателями журфака МГУ, 1988 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
Выступление Булата Окуджавы перед будущими журналистами, 1988 год
Выступление Булата Окуджавы перед будущими журналистами, 1988 год
Выступление Булата Окуджавы перед будущими журналистами, 1988 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
Студенты и преподаватели слушают Булата Окуджаву, 1988 год
Студенты и преподаватели слушают Булата Окуджаву, 1988 год
Студенты и преподаватели слушают Булата Окуджаву, 1988 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
Егор Яковлев на журфаке,1988 год
Егор Яковлев на журфаке,1988 год
Егор Яковлев на журфаке,1988 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
Военные сборы студентов журфака МГУ,1989 год
Военные сборы студентов журфака МГУ,1989 год
Военные сборы студентов журфака МГУ,1989 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
Отдых на военных сборах, 1989 год
Отдых на военных сборах, 1989 год
Отдых на военных сборах, 1989 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
Выбор редакции
"Зимнее утро" и отрывки из "Евгения Онегина" прозвучали на Кубе в день рождения Пушкина 6 июня, 22:56
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская (справа) на парламентских слушаниях в Госдуме РФ на тему "Создание правовых условий для обеспечения жителей города Москвы комфортным и современным жильем как ключевой элемент реновации жилищного фонда", 6 июня
Депутаты Госдумы обсудили законопроект о реновации с москвичами 6 июня, 20:38
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче 5 июня, 23:21
Будущие выпускники во время репетиции вальса в Государственном Кремлевском Дворце
Выпускники-2017 отрепетировали вальс в Государственном Кремлевском дворце 5 июня, 18:38
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся 5 июня, 16:33
Высококачественный линолеум в комнатах обладает повышенной износостойкостью
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации 5 июня, 14:49
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4316959'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4316959'].sliderLength - 1}}
+
Декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский (справа) на церемонии посвящения в журналисты,1987 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
Церемония посвящения первокурсников в журналисты,1987 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
Профессор Е.П. Кучборская читает лекцию,1987 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
Подготовка к сессии,1988 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
На экзамене, 1988 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
Студенты МГУ на сборе урожая картошки,1986 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
Журфак на картошке,1986 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
На картошке в минуты отдыха,1986 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
Булат Окуджава на встрече со студентами и преподавателями журфака МГУ, 1988 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
Выступление Булата Окуджавы перед будущими журналистами, 1988 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
Студенты и преподаватели слушают Булата Окуджаву, 1988 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
Егор Яковлев на журфаке,1988 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
Военные сборы студентов журфака МГУ,1989 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ
Отдых на военных сборах, 1989 год
© Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ

65 лет назад, 7 июня 1952 года, распоряжением Совета министров СССР №14146-р был организован факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (МГУ).

К юбилею журфака ТАСС вспомнил историю его создания.

Первое здание и первый декан

До появления факультета журналистики МГУ подготовка работников средств массовой информации в СССР велась на отделениях журналистики филологических факультетов 13 университетов, в том числе - МГУ и Ленинградского государственного университета (ЛГУ, ныне - Санкт- Петербургский государственный университет, СПбГУ).

Смотрите также
Здание факультета журналистики МГУ на ул. Моховая

От газет до новых медиа: чему и как учили студентов журфака МГУ

Журфак МГУ был образован на базе созданного в 1947 году отделения журналистики филологического факультета и редакционно-издательского факультета Московского полиграфического института. Первоначально на нем существовало два отделения - газетное и редакционно-издательское, план ежегодного приема составлял 125 человек. Первым деканом нового факультета был назначен заместитель главного редактора газеты "Известия" Евгений Худяков.

В 1964 году исполняющим обязанности декана стал заведующий кафедрой истории зарубежной печати и литературы Ясен Засурский (его предшественник покинул свой пост по состоянию здоровья). В 1965 году Засурского избрали на пост декана. Эту должность он занимал в течение 42 лет - до 2007 года. (в настоящее время - президент факультета).

Первоначально факультет находился в историческом здании МГУ в центре Москвы на проспекте Маркса (ныне - ул. Моховая, д. 11, стр 1), также занятия проводились в арендуемых помещениях на Бабаевской улице и на улице 1905 года. В 1970 г. журфак занял целиком бывший "Аудиторный корпус" Московского университета (ул. Моховая, д. 9, стр. 1).

Галерея
10 фото

Знаменитые выпускники МГУ во власти

В советское время МГУ благодаря факультету журналистики стал одним из основных вузов, готовящих кадры для СМИ. Здесь работали такие выдающиеся преподаватели, как Нинель Ванникова, Светлана Гришина, Елизавета Кучборская, Илья Толстой, Дитмар Розенталь.

За 65 лет существования журфак выпустил около 30 тыс. специалистов в области газетной, агентской, телевизионной и радиожурналистики.

13 кафедр и 3 тыс. студентов

Сегодня на журфаке МГУ обучаются около 3 тыс. студентов. В составе факультета 13 кафедр, на которых работают 41 профессор и доктор наук, более 100 доцентов.

План приема факультета в 2017 году:

  • на очный бакалавриат: 196 бюджетных, 75 платных мест;
  • на очную магистратуру: 95 бюджетных, 30 платных мест;
  • на очно-заочный бакалавриат - 50 платных мест.

Проходной балл для зачисления на очную форму бакалавриата на бесплатной основе - 337. Вступительные испытания включают в себя ЕГЭ по русскому языку, литературе, иностранному языку и дополнительный письменный экзамен творческой направленности. В 2016 г. конкурс на факультет составлял шесть человек на место.

Декан факультета журналистики - Елена Вартанова (с ноября 2007 г. - и. о. декана, утверждена в должности в июне 2008 г.).

ТАСС-ДОСЬЕ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
14
Кузница кадров для СМИ: с чего начинался и чего добился за 65 лет журфак МГУ
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская (справа)
16
Депутаты Госдумы обсудили законопроект о реновации с москвичами
7
Выпускники-2017 отрепетировали вальс в Государственном Кремлевском дворце
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обломки пропавшего в Мьянме самолета найдены в море
2
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
3
ЛДПР внесла законопроект о смене гимна РФ на "Боже, Царя храни!"
4
Трамп предложит Кристофера Рея на пост главы ФБР
5
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
Причиной избиения школьницы в лесополосе в Москве стала ревность
Темы дня
Загрузка...
Реклама