Кузница кадров для СМИ: с чего начинался и чего добился за 65 лет журфак МГУ

Булат Окуджава на встрече со студентами и преподавателями журфака МГУ, 1988 год © Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ

На картошке в минуты отдыха,1986 год © Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ

Декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский (справа) на церемонии посвящения в журналисты,1987 год © Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ

"Зимнее утро" и отрывки из "Евгения Онегина" прозвучали на Кубе в день рождения Пушкина

"Зимнее утро" и отрывки из "Евгения Онегина" прозвучали на Кубе в день рождения Пушкина 6 июня, 22:56

Булат Окуджава на встрече со студентами и преподавателями журфака МГУ, 1988 год © Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ

На картошке в минуты отдыха,1986 год © Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ

Декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский (справа) на церемонии посвящения в журналисты,1987 год © Анвар Галеев/Пресс-служба факультета журналистики МГУ

65 лет назад, 7 июня 1952 года, распоряжением Совета министров СССР №14146-р был организован факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (МГУ).

К юбилею журфака ТАСС вспомнил историю его создания.

Первое здание и первый декан

До появления факультета журналистики МГУ подготовка работников средств массовой информации в СССР велась на отделениях журналистики филологических факультетов 13 университетов, в том числе - МГУ и Ленинградского государственного университета (ЛГУ, ныне - Санкт- Петербургский государственный университет, СПбГУ).

Журфак МГУ был образован на базе созданного в 1947 году отделения журналистики филологического факультета и редакционно-издательского факультета Московского полиграфического института. Первоначально на нем существовало два отделения - газетное и редакционно-издательское, план ежегодного приема составлял 125 человек. Первым деканом нового факультета был назначен заместитель главного редактора газеты "Известия" Евгений Худяков.

В 1964 году исполняющим обязанности декана стал заведующий кафедрой истории зарубежной печати и литературы Ясен Засурский (его предшественник покинул свой пост по состоянию здоровья). В 1965 году Засурского избрали на пост декана. Эту должность он занимал в течение 42 лет - до 2007 года. (в настоящее время - президент факультета).

Первоначально факультет находился в историческом здании МГУ в центре Москвы на проспекте Маркса (ныне - ул. Моховая, д. 11, стр 1), также занятия проводились в арендуемых помещениях на Бабаевской улице и на улице 1905 года. В 1970 г. журфак занял целиком бывший "Аудиторный корпус" Московского университета (ул. Моховая, д. 9, стр. 1).

В советское время МГУ благодаря факультету журналистики стал одним из основных вузов, готовящих кадры для СМИ. Здесь работали такие выдающиеся преподаватели, как Нинель Ванникова, Светлана Гришина, Елизавета Кучборская, Илья Толстой, Дитмар Розенталь.

За 65 лет существования журфак выпустил около 30 тыс. специалистов в области газетной, агентской, телевизионной и радиожурналистики.

13 кафедр и 3 тыс. студентов

Сегодня на журфаке МГУ обучаются около 3 тыс. студентов. В составе факультета 13 кафедр, на которых работают 41 профессор и доктор наук, более 100 доцентов.

План приема факультета в 2017 году:

на очный бакалавриат: 196 бюджетных, 75 платных мест;

на очную магистратуру: 95 бюджетных, 30 платных мест;

на очно-заочный бакалавриат - 50 платных мест.

Проходной балл для зачисления на очную форму бакалавриата на бесплатной основе - 337. Вступительные испытания включают в себя ЕГЭ по русскому языку, литературе, иностранному языку и дополнительный письменный экзамен творческой направленности. В 2016 г. конкурс на факультет составлял шесть человек на место.

Декан факультета журналистики - Елена Вартанова (с ноября 2007 г. - и. о. декана, утверждена в должности в июне 2008 г.).

ТАСС-ДОСЬЕ