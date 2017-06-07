От газет до новых медиа: чему и как учили студентов журфака МГУ

7 июня факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова отмечает 65-летие. В честь юбилея ТАСС поговорил с преподавателями факультета, чтобы узнать, как менялись ценности студентов, их представления о карьере, взгляды на медиа и коммуникацию с аудиторией.

Андрей Раскин

заведующий кафедрой телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ, доцент, выпускник факультета

"Уже в 1960-е, преодолев последствия ужасной войны, совершив невероятный прорыв в космос, обозначив мощное присутствие в мире, невероятно возрос престиж журналистской профессии. Еще в те далекие годы оттепели на факультете журналистики появились первые группы студентов, специализация которых была связана с международной журналисткой.

Немного позднее, в середине 1970-х появилось международное отделение, которое очень быстро стало одним из самых престижных на факультете. Принимали на это отделение, в основном, только мальчиков, хотя иногда для очень одаренных девочек, которые блестяще владели иностранными языками и знали страноведение, делали исключение. В комиссию по отбору на это отделение входили корифеи отечественной международной журналистики. Выпускники этого отделения утраивались потом на работу в международные редакции ТАСС, АПН, Гостелерадио, центральных газет, книжных и журнальных редакций, которые готовили издания для иностранцев.

Именно студенты этого отделения, а потом выпускники, воспринимались как элита того периода. У многих появлялась возможность выезжать в длительные зарубежные командировки, видеть мир, а ведь этого в условиях той политической системы, лишены были многие в стране. Но выпускники стремились оправдывать доверие, быть действительно лучшими, соответствовать таким "гигантам", как Александр Бовин, Валентин Зорин, Владимир Цветов и многим другими мастерам международной журналистики. За годы своего существования международное отделение выпустило свыше тысячи журналистов, многие из которых и сегодня в профессии".

Сергей Смирнов

доцент кафедры теории и экономики СМИ факультета журналистики МГУ, выпускник факультета

"В конце 1990-х очень многие на журфаке реально болели телевидением. Одним безумно нравилось НТВ – "Сегодня", "Итоги", "Глас народа", "Профессия репортер", проекты Леонида Парфенова, а других тянуло в сторону российского MTV – тогда очень смешного и дерзкого.

Вообще смотреть "ящик" у нашего студенческого поколения было модно, а работать там – круто. А если еще и в кадре, то это был предел мечтаний для молодого журналиста. И вполне закономерно, что мои однокурсники массово осели на разных каналах, в том числе стали телевизионными начальниками.

Сегодня мне было бы непросто объяснить двадцатилетним студентам, почему мы так рвались именно на телевидение. Но я и не пытаюсь – им нужно хорошо чувствовать не наше, а свое время. А оно уже совсем мультимедийное".

Мария Лукина

заместитель декана по учебно-методической работе, доцент кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ, выпускница факультета

"Сегодня мало кто помнит, что интернетом журналисты стали массово интересоваться лишь в начале 2000-х годов. А до этого в онлайне были отдельные проекты энтузиастов-любителей, да еще стали появлялись интернет-версии "больших" СМИ, в основном газет, а потом Газета.Ру, Лента.Ру, считающиеся пионерами новых медиа.

Надо сказать, что на журфаке МГУ этот тренд "почуяли" сразу, открылась специализация, не могу сказать, что была она очень популярной среди студентов – человек десять набиралось в группу. Но мы-то понимали, что за этим будущее, поэтому упорно учили студентов и, честно признаюсь, учились сами. Сегодня, пятнадцать лет спустя, конкурс на эту специализацию зашкаливает, и мы гордимся нашими многочисленными выпускниками, работающими в диджитал на руководящих должностях".

Диана Кульчицкая

старший научный сотрудник кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ, выпускница факультета

"Когда я училась на факультете в 2000-е годы, интернет только набирал популярность. Бывало, что студенты с других кафедр переходили на кафедру новых медиа, чтобы писать там диплом и потом работать в онлайн-СМИ, хотя это не было массовым трендом.

Сегодня онлайн-журналистика определенно становится одной из самых востребованных специализаций на факультете. Студенты понимают, что умение работать на разных платформах для них становится главным конкурентным преимуществом. Карьера многих современных журналистов доказывает, что привязка к конкретному типу СМИ уже не играет большого значения. Важно уметь адаптировать свой материал для разных медийных площадок.

На журфаке мы пытаемся научить ребят базовым навыкам: умению проверять источники, критически относиться к полученной информации и т.д. Но время вносит свои коррективы, и мы должны дать студентам возможность попробовать свои силы в новых мультимедийных форматах и жанрах. Например, на втором курсе в рамках учебного процесса все группы создают лонгриды – мультимедийные проекты с использованием аудио-визуального ряда. Это задание у студентов традиционно вызывает большой интерес и воодушевление. Мы стараемся им дать кросс-платформенный опыт в стенах факультета. Для этих целей создан наш мультимедийный центр, начал свою работу студенческий медиахолдинг. Так что пытаемся быстро откликаться на новые тренды и отвечать на запросы индустрии.

Традиционные модели перестают работать, средства массовой информации как институция утрачивают свой вес, а функции медиа переходят частично к другим представителям информационного поля. В идеале выпускник журфака должен не только уметь выполнять функции наемного работника в СМИ, но и быть в состоянии создать свой медиапроект, а, возможно, и свое собственное массмедиа".

Михаил Шкондин

ведущий научный сотрудник Проблемной научно-исследовательской лаборатории по изучению актуальных проблем журналистики журфака МГУ, выпускник факультета

"Расцвет газетной периодики пришелся на 50-60 годы. Тогда были очень высокие показатели, многомиллионные тиражи у газет, в 10 раз превышавшие сегодняшние. Две трети всех студентов тогда было ориентировано на газеты. Когда было распределение выпускников, люди старались наладить сотрудничество с газетами заранее (до окончания университета – Прим. ТАСС).

Сегодня кафедра периодической печати развивается в соответствии с запросами времени. Например, мы открыли магистерскую программу "Теории и технологии современной журналистики". Студенты, основываясь на полученных теоретических и практических знаниях, смогут готовить контент для разных медиаплатформ, выполнять работы, связанные с постановкой и решением задач повышенной сложности, в том числе инновационного характера. Уверен: те, кто заканчивает газетное отделение, могут работать почти в любой сфере СМИ. Содержательная сторона очень сильна.

В современном мире журналистика становится интеллектуальной системой. Перед журфаком возникают новые, важные задачи. Мы занимаемся важными вещами, которые сказали бы о новом качестве средств массовой информации, журналистики на новом этапе развития человечества".

Преимущества выпускников журфака – в интеллектуальности. Университет вбирает в себя важнейшие достижения науки. Факультет журналистики соединяет классическое фундаментальное образование с современными инновационными практико-ориентированными методиками преподавания. Когда журналист впитывает высокую мировую культуру и овладевает необходимыми технологическими навыками – это дает возможность находить новые привлекательные стороны в журналистском творчестве".