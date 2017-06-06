Собянин поблагодарил жителей Москвы за активное обсуждение программы реновации

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил жителей столицы за активное участие в обсуждении программы реновации жилищного фонда города. Об этом он сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных законопроекту о реновации.

"Спасибо городскому сообществу, которое активно включилось в обсуждение данной программы. Дискуссия не сводилась к решению проблем тех, кто живет в сносимых пятиэтажках, тех, которые попали в предварительный перечень, она коснулась и тех, кто живет рядом. Дискуссия была сложная, бурная, активная, это еще раз подтверждает, что москвичи неравнодушные люди, они всегда готовы включиться в обсуждение самых сложных, злободневных вопросов нашего города", - сказал мэр.

Парламентские слушания, на которых обсуждаются поправки ко второму чтению законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы, проходят 6 июня в Госдуме. К документу поступило в общей сложности 144 поправки. Участниками слушаний стали не менее 450 человек, 300 из которых - москвичи, чьи дома могут попасть в программу реновации.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации.

По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров. Однако пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тысяч.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.