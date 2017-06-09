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Родители задержанного бойца ММА Амриева просят Москалькову разобраться в деле их сына

Общество
9 июня, 17:19 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 9, июня. /ТАСС

Родители Мурада Амриева заявили, что не знают, за что преследуется их сын, а также где он находится

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ГРОЗНЫЙ, 9 июня. /ТАСС/. Родители бойца смешанных единоборств (ММА) Мурада Амриева, задержанного на территории Белоруссии и переданного правоохранительным органам Чечни, просят уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и председателя Совета по правам человека при президенте РФ Михаила Федотова разобраться в деле их сына и не допустить нарушения его прав.

"Мы не знаем, что с нашим сыном, и где он находится. Также мы не знаем, за что точно преследуется полицией наш сын. Мы просим вас (Татьяна Москалькова и Михаил Федотов - прим. ТАСС) разобраться в этом деле, выяснить истинную причину преследования чеченскими полицейскими нашего сына и не допустить повторного нарушения его прав", - говорится в письме родителей на имя Москальковой, копия которого опубликована на странице правозащитной организации "Комитет по предотвращению пыток" в Facebook.

Ранее сообщалось, что задержанный 7 июня на территории Белоруссии Амриев, который находился в межгосударственном розыске, был передан оперативникам МВД по Чеченской Республике. В своем обращении родители бойца ММА отмечают, что Амриев был задержан в Белоруссии за то, что "в его российском паспорте стоит неправильная дата рождения". "Других обвинений, насколько известно, ему до сих пор не предъявлено. Он был вынужден покинуть Россию после того, как в 2013 году был задержан и подвергся пыткам, а в дом к его родителям врывались вооруженные люди", - говорится в сообщении.

"Задержанный передан оперативникам МВД по Чеченской Республике для доставления к инициатору розыска и дачи показаний. Мурад Амриев задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному статье "Использование заведомо подложного документа" УК РФ. В настоящее время он в сопровождении оперативников находится в пути по дороге в республику", - сообщили в пресс-службе МВД по Чечне.

Дело Амриева

По информации Комитета по предотвращению пыток, "25 августа 2013 года в Грозном машину Амриева блокировала черная Priora, из которой выбежали трое мужчин, затолкали его в свою машину, надев на голову его собственную футболку, и увезли в находившееся неподалеку здание одного из подразделений внутренних дел".

По словам спортсмена, там его "продержали в наручниках в течение двух дней, а спустя двое суток полицейские отвезли его к родителям на своеобразные "переговоры". Амриевым угрожали расправой над Мурадом, если их старший сын не вернется в Чечню, отмечалось в сообщении Комитета по предотвращению пыток. На следующий день ему велели явиться в полицию, однако опасаясь за свою жизнь, тот на эту встречу не явился и отбыл из Чечни, а потом из России, добавили в комитете.

По данным правоохранительных органов Чечни, несколько лет назад МВД по республике подавало в суд иск против Амриева и Комитета против пыток о распространении ложной информации о фактах кровной мести, пытках и избиениях. После служебной проверки было вынесено процессуальное решение, правоохранители с иском обратились в суд, который частично удовлетворил требования силовиков, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Чечни.

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