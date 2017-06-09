Задержанный в Белоруссии боец ММА Амриев передан чеченским оперативникам

ГРОЗНЫЙ, 9 июня. /ТАСС/. Задержанный на территории Белоруссии чемпион мира ММА по версии World Mixed Martial Arts Federation Мурад Амриев, который находился в межгосударственном розыске, передан оперативникам МВД по Чеченской Республике. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

"Задержанный передан оперативникам МВД по Чеченской Республике для доставления к инициатору розыска и дачи показаний. Мурад Амриев задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному статье "Использование заведомо подложного документа" УК РФ. В настоящее время он в сопровождении оперативников находится в пути по дороге в республику", - сообщили в пресс-службе.

Ранее ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека Брянской области Вячеслава Тулупова сообщал, что Амриев был задержан на железнодорожной станции Суземка, откуда его в доставили в следственный изолятор. По словам омбудсмена, нарушений прав человека в задержании Амриева выявлены не были, а 6 июня Амриев был отпущен.

Он 14 июня вновь был задержан уже на территории Белоруссии, так как находился в межгосударственном розыске. Сотрудники Добрушского отдела внутренних дел (Гомельская область) передали его правоохранительным органам Чечни для дальнейшего разбирательства.

Дело Амриева

По информации Комитета по предотвращению пыток, 25 августа 2013 года в Грозном машину Амриева блокировала черная Priora, из которой выбежали трое мужчин, затолкали его в свою машину, надев на голову его собственную футболку, и увезли в находившееся неподалеку здание одного из подразделений внутренних дел.

По словам спортсмена, там его продержали в наручниках в течение двух дней: избивали, пытали электричеством, подвешивали к потолку и унижали. По словам Амриева, одним из похитителей был высокопоставленный чеченский полицейский, который подозревал его старшего брата в покушении на себя.

Спустя двое суток полицейские отвезли его к родителям на своеобразные "переговоры": Амриевым было сказано, что если старший сын не вернется в Чечню, то вся ответственность за покушение перейдет на Мурада, отмечалось в сообщении Комитета по предотвращению пыток.

На следующий день ему велели явиться в полицию. Всерьез опасаясь за свою жизнь, тот на эту встречу не явился и отбыл из Чечни, а потом вообще из России, отмечал Комитет в своем сообщении. Правозащитники из комитета полагают, что повторное инициирование федерального розыска в отношении Амриева мотивировано местью чеченских правоохранителей.

По данным правоохранительных органов Чечни, несколько лет назад МВД по республике подавало в суд иск против Амриева и Комитета против пыток о распространении ложной информации о фактах кровной мести, пытках и избиениях. После служебной проверки было вынесено процессуальное решение, правоохранители с иском обратились в суд, который частично удовлетворил требования силовиков и обязал Амриева опровергнуть эти сведения, однако он не выполнил это решение суда. Комитет против пыток поменял название, был признан иностранным агентом, и судебные приставы не смогли добиться опровержения распространяемой порочащей информации, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Чечни.