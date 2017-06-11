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Аксенов: никому не удастся вбить клин между народами Крыма

Общество
11 июня, 12:38 UTC+3 АЛУШТА /Крым/ 11, июня. /ТАСС

Глава региона отметил, что никаких притеснений по национальному признаку на территории полуострова нет

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АЛУШТА /Крым/, 11 июня. /ТАСС/. Все народы, населяющие Крым, имеют равные права и никому не удастся внести раздор в общую крымскую семью народов, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе Международного медиафорума "Открытый Крым: своими глазами".

"Поезжайте в любой крымско-татарский поселок, на выбор, и спросите, как живется людям. У нас одна большая, многонациональная семья и клин между нами никто не вобьет", - подчеркнул он.

СПЕЦПРОЕКТ

Традиции разные, история одна. Как живется в Крыму представителям разных национальностей

В спецпроекте ТАСС - рассказы представителей нескольких национальных групп и конфессий о том, как изменилась их жизнь после воссоединения полуострова с Россией.

Аксенов отметил, что никаких притеснений по национальному признаку на территории Крыма нет. Все народы, населяющие полуостров, имеют равные права, как полноценные граждане РФ. "Никаких ущемлений и притеснений по национальному признаку нет. Все граждане Российской Федерации, проживающие в Крыму, имеют равные права и возможности. Мало того, этих возможностей сейчас больше, чем было в украинский период", - подчеркнул он. Политик сообщил, что для крымских мусульман строятся мечети, они имеют возможность совершать хадж к своим святыням, представители всех народов, проживающих в Крыму, представлены в органах государственной власти.

На территории Крыма проживают представители 175 национальностей. Самой многочисленной группой являются русские (65%), на втором месте - украинцы (15,7%), на третьем - крымские татары (12% населения). Весной 2015 года президент РФ подписал указ о мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов.

Первый Международный медиафорум "Открытый Крым: своими глазами" проходит в Алуште в Крыму 11-12 июня 2017 года. Спикерами форума станут депутаты Государственной Думы, члены Общественной палаты, известные издатели, главы институтов, представители деловых кругов.

Специальные тематические дискуссии будут посвящены судьбе Крыма в историческом, геополитическом, международно- правовом, информационном, культурном пространстве. В форуме участвуют общественные деятели и журналисты из Армении, Германии, Франции, Нидерландов, Италии, Индии, Кубы, Ливана, Сирии и других стран.

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Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
Темы
Ситуация в Крыму
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