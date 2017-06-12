Власти Москвы: на проспекте Сахарова созданы все условия для проведения митинга

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы сделало все возможное для того, чтобы оппозиционный митинг на проспекте Сахарова состоялся. Об этом сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
"Со своей стороны правительство Москвы сделало все, чтобы состоялось сегодняшнее мероприятие", - сказал он.
Черников отметил, что для обеспечения безопасности во время митинга было перекрыто движение. "Было обеспечено все со стороны безопасности для того, чтобы была возможность установить и сцену, и звук", - добавил он.
Ранее власти Москвы согласовали шествие и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня от улицы Маши Порываевой, 38 до проспекта Академика Сахарова, 9. В воскресенье вечером ряд организаторов митинга призвал перенести акцию на Тверскую улицу и начать шествие в 14:00 мск. Прокуратура Москвы предупредила организаторов и участников митинга на проспекте Сахарова, что попытки провести несанкционированную акцию на Тверской улице будут прямым нарушением закона.