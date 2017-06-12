Власти Львова просят правительство объявить в городе чрезвычайную экологическую ситуацию

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Городские власти Львова обратились к правительству Украины с просьбой объявить чрезвычайную экологическую ситуацию в связи с проблемой невозможности вывоза мусора. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Только что городская комиссия обратилась к правительству, чтобы объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации", - написал он в Facebook. Мэр уточнил, что эта мера необходима в связи с так называемой "мусорной блокадой" в городе. "У нас действительно не осталось других возможностей для избежания экологического бедствия. Держались год", - подчеркнул он.

Глава города напомнил, что будет построен новый завод по переработке мусора, однако на его строительство уйдет определенное время. "Французские эксперты совместно с украинскими активно работают над технологическими параметрами и проектом (завода - прим. ТАСС). Завершаем детальное изучение предложенного ими участка... Но в любом случае, строительство такого завода - это два года", - признал Садовый, заверив, что строительство завода начнется уже в этом году.

Власти Львова уже более года не могут решить проблему с бытовыми отходами. Предложенные варианты с утилизацией в других регионах страны или вывозом на переработку в польские города пока не нашли реализации. Садовый высказывал инициативу организовать в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полигон для мусора, позже киевские власти заявили, что изучают такое решение и для столицы.

В апреле в администрации Львова заявили, что им удалось урегулировать "мусорную проблему". Речь идет о меморандуме между главами местных органов власти о вывозе мусора на полигоны 20 городов области на протяжении двух лет. Документ предусматривает, что общая сумма финансирования этого проекта составит 200 млн гривен (около $7,4 млн).

Мусорная проблема остро встала перед городскими властями после серьезного пожара на Грибовицкой свалке под Львовом 29 мая 2016 года. Во время его ликвидации погибли трое пожарных, еще один служащий коммунального предприятия пропал без вести при сходе оползня мусора, объем которого составил около 100 тыс. куб. м, пожар был ликвидирован лишь 10 июня. Садовый тогда обращался к руководству страны с просьбой объявить Львов и прилегающие к нему села Малехов и Грибовичи зоной экологической катастрофы, однако президент Украины Петр Порошенко в ответ обвинил мэра в политизации ситуации. Позже грузовики со львовским мусором неоднократно замечали в разных регионах Украины, в самой Львовской области местные власти наотрез отказались размещать отходы, а также отводить земельные участки под новые полигоны.