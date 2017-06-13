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Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей

Общество
13 июня, 2:13 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Глава государства выразил сожаление, что очень редко играет со своими внуками

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© Михаил Метцель/ТАСС

ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент России Владимир Путин сожалеет о том, что ему редко удается играть со своими внуками. Как глава государства рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, у двух его дочерей своя семейная жизнь, и время от времени он встречается с ними и их мужьями. Фрагмент из снятого Стоуном четырехсерийного документального фильма о президенте РФ опубликован в преддверии премьеры на телеканале Showtime.

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Стоун задал Путину вопрос о внуках, поинтересовавшись, играет ли он с ними. "Очень редко, к сожалению", - признался глава государства.

По словам Путина, его дочери не связаны с политикой или крупным бизнесом, а занимаются наукой и образованием. "У них есть своя семейная жизнь и мы встречаемся", - сказал президент, отвечая на вопрос, есть ли у его дочерей мужья и видится ли он с ними.

Режиссер также спросил у Путина, случается ли, что у него возникают споры с его зятьями. На это президент ответил, что мнения иногда расходятся. "Мы не спорим, мы скорее дискутируем", - сказал Путин, утвердительно ответив на тот же вопрос и про своих дочерей.

Стоун заметил, что главе государства очень повезло с детьми. "Я ими горжусь", - сказал Владимир Путин.

Путин и Стоун провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм. Его премьерный показ начнется в США сегодня и завершится 15 июня. Пока в эфир вышли только несколько фрагментов интервью.

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