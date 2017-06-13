В РФ зарегистрировано более 120 случаев клещевого энцефалита

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Более 120 случаев клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) и почти 600 случаев иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) зарегистрировано в РФ с середины марта.
Это ниже показателей за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации зарегистрировано 125 случаев заболевания КВЭ и 587 случаев заболевания ИКБ, количество заболевших КВЭ и ИКБ в текущем году ниже уровня прошлого года и не превышает среднемноголетних значений за аналогичный пятилетний период", - сообщили в ведомстве.
Пресс-служба также уточнила, что из-за низкой температуры воздуха клещи существенно снизили свою активность. "В некоторых субъектах Российской Федерации количество обратившихся по поводу укусов клещами в сравнении с уровнем прошлого года снизилось - в 1,5 - 2 раза", - говорится в сообщении пресс-службы. Это области юга России и арктической зоны.
Уточняется также, что в Пермском крае количество пострадавших от клещей снизилось в 1,7 раза, в Вологодской области - в 2,5 раза, в Москве и Московской области - в 1,4 раза. "И только в Кемеровской, Томской, Новосибирской, Иркутской, Тюменской (областях), Красноярском крае показатели незначительно превысили прошлогодние значения", - уточнили в Роспотребнадзоре.
Всего, согласно данным мониторинга Роспотребнадзора, который проводится с 16 марта 2017 года, по состоянию на 9 июня 2017 года в медучреждения по поводу укусов клещей обратилось 221,7 тыс. человек, что меньше прошлогоднего числа обращений в 1,2 раза.