Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В РФ зарегистрировано более 120 случаев клещевого энцефалита

Общество
13 июня, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Также медики выявили почти 600 случаев иксодового клещевого боррелиоза

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Более 120 случаев клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) и почти 600 случаев иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) зарегистрировано в РФ с середины марта.

Это ниже показателей за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Смотрите также

Лето без клещей: как защититься от переносчиков энцефалита

"В Российской Федерации зарегистрировано 125 случаев заболевания КВЭ и 587 случаев заболевания ИКБ, количество заболевших КВЭ и ИКБ в текущем году ниже уровня прошлого года и не превышает среднемноголетних значений за аналогичный пятилетний период", - сообщили в ведомстве.

Пресс-служба также уточнила, что из-за низкой температуры воздуха клещи существенно снизили свою активность. "В некоторых субъектах Российской Федерации количество обратившихся по поводу укусов клещами в сравнении с уровнем прошлого года снизилось - в 1,5 - 2 раза", - говорится в сообщении пресс-службы. Это области юга России и арктической зоны.

Уточняется также, что в Пермском крае количество пострадавших от клещей снизилось в 1,7 раза, в Вологодской области - в 2,5 раза, в Москве и Московской области - в 1,4 раза. "И только в Кемеровской, Томской, Новосибирской, Иркутской, Тюменской (областях), Красноярском крае показатели незначительно превысили прошлогодние значения", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Всего, согласно данным мониторинга Роспотребнадзора, который проводится с 16 марта 2017 года, по состоянию на 9 июня 2017 года в медучреждения по поводу укусов клещей обратилось 221,7 тыс. человек, что меньше прошлогоднего числа обращений в 1,2 раза.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
Празднование Дня России на Тверской улице
13
Парад русских войск, флешмоб и кухня старой Москвы: как в столице празднуют День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"
2
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
3
Суд огласит приговор экс-главе ФСИН по делу о закупке электронных браслетов
4
Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС США
5
Путин: США были готовы использовать террористов для дестабилизации РФ
6
Бывший глава ФСИН Реймер признан виновным в мошенничестве
7
Журнал Forbes назвал рэпера Diddy самой высокооплачиваемой знаменитостью
Темы дня
Загрузка...
Реклама