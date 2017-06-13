Оливер Стоун рассказал, что пытался показать зрителям Путина, а не поспорить с ним

Олимпийский чемпион Волков подписал контракт с петербургским волейбольным клубом "Зенит"Спорт 13 июня, 14:28
Чудновец требует 6 млн рублей компенсации морального вреда за дело о репостеПроисшествия 13 июня, 14:23
Пострадавшие от пожаров жители Красноярского края начали получать выплатыСибирь 13 июня, 14:12
Жуков: Россия окажет помощь Китаю в организации Олимпийских игр - 2022Спорт 13 июня, 14:08
На Среднем Урале заменено более 1 тыс. лифтов по инвестиционной программеНовости Урала 13 июня, 14:03
Учитель: экспертиза фильма "Матильда" не нашла в нем нарушенийКультура 13 июня, 14:02
Путин проводит "апгрейд информации" перед "Прямой линией"Политика 13 июня, 13:51
Спортдиректор ФК "Амкар": Гаджиев продлит контракт с клубом в ближайшее времяСпорт 13 июня, 13:50
Лукашенко предлагает Сбербанку расширить поле деятельности на белорусском рынкеЭкономика и бизнес 13 июня, 13:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Режиссер Оливер Стоун назвал своей задачей при съемках четырехсерийного документального фильма "Интервью с Путиным", вышедшего в США, не споры, не стремление переубедить собеседника, а создание всеобъемлющего портрета политического лидера.
Отвечая на вопрос о том, почему он не пытался спорить со своим собеседником, Стоун в интервью в газете The Guadrian отметил, что не стремился изменить позицию собеседника: "это не входило в мою задачу". Целью в данном случае было "создание всеобъемлющего портрета" политического лидера нашего поколения, сказал Стоун. По свидетельству режиссера, он пытался продемонстрировать позицию Владимира Путина, которая не очень-то отличается от подхода к проблемам многих других политических деятелей.
При съемках картин на пути художника встречаются разного рода ограничения, но "я всегда старался быть независимым", пояснил мастер. "Не снял ни одного фильма, который бы не хотел создать, - подчеркнул он. - Отвечаю за каждый из них, в том числе и не за совсем удачные; но по-прежнему, в своем возрасте, делаю то, что считаю правильным". "Если в вашем сердце нет такого чувства свободы, вы никогда не сможете жить в мире с самим собой", - подчеркнул он.
"Россиянам никогда не жилось лучше (чем сейчас), - считает Стоун. - У них есть свобода вероисповедания, свобода путешествий, они делают что хотят. В Америке же их представляют как несчастных жертв, узников ГУЛАГа, которых пожирает монстр. Это чистое безумие!".
Британцам, по его мнению, "живется хуже". "Думаю, что это ложь (Руперта) Мердока (американский медиамагнат, основатель телеканала Fox News - прим. ТАСС), - сказал Стоун. - Он лжет обо всем мире". Такие, как он, по выражению режиссера, "порождают войны".
Первая серия документального фильма Стоуна "Интервью с Путиным" была показана в понедельник вечером по кабельному телевизионному каналу Showtime в США.