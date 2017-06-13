Оливер Стоун рассказал, что пытался показать зрителям Путина, а не поспорить с ним

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Режиссер Оливер Стоун назвал своей задачей при съемках четырехсерийного документального фильма "Интервью с Путиным", вышедшего в США, не споры, не стремление переубедить собеседника, а создание всеобъемлющего портрета политического лидера.

Отвечая на вопрос о том, почему он не пытался спорить со своим собеседником, Стоун в интервью в газете The Guadrian отметил, что не стремился изменить позицию собеседника: "это не входило в мою задачу". Целью в данном случае было "создание всеобъемлющего портрета" политического лидера нашего поколения, сказал Стоун. По свидетельству режиссера, он пытался продемонстрировать позицию Владимира Путина, которая не очень-то отличается от подхода к проблемам многих других политических деятелей.

При съемках картин на пути художника встречаются разного рода ограничения, но "я всегда старался быть независимым", пояснил мастер. "Не снял ни одного фильма, который бы не хотел создать, - подчеркнул он. - Отвечаю за каждый из них, в том числе и не за совсем удачные; но по-прежнему, в своем возрасте, делаю то, что считаю правильным". "Если в вашем сердце нет такого чувства свободы, вы никогда не сможете жить в мире с самим собой", - подчеркнул он.

"Россиянам никогда не жилось лучше (чем сейчас), - считает Стоун. - У них есть свобода вероисповедания, свобода путешествий, они делают что хотят. В Америке же их представляют как несчастных жертв, узников ГУЛАГа, которых пожирает монстр. Это чистое безумие!".

Британцам, по его мнению, "живется хуже". "Думаю, что это ложь (Руперта) Мердока (американский медиамагнат, основатель телеканала Fox News - прим. ТАСС), - сказал Стоун. - Он лжет обо всем мире". Такие, как он, по выражению режиссера, "порождают войны".

Первая серия документального фильма Стоуна "Интервью с Путиным" была показана в понедельник вечером по кабельному телевизионному каналу Showtime в США.