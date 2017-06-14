Путин не считает возрождение православия в России своей заслугой

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Возрождение православия в России - это заслуга народа, оно связано с идеологическим вакуумом, который возник после исчезновения коммунистической идеологии. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews).
Вторая часть четырехсерийной документальной ленты вышла во вторник вечером на кабельном канале Showtime.
Путин отметил, что не считает своей заслугой возрождение православия в стране. "Это не я сделал, это сделал сам русский народ", - сказал он.
"Этот ренессанс был связан с тем, что коммунистическая идеология прекратила свое существование и реально возник такой вакуум идеологический. И он (вакуум) не мог быть заполнен ничем иным, кроме как религией", - пояснил свою мысль глава государства.