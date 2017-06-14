Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы продлили срок приема протоколов собраний собственников жилья по реновации

Общество
14 июня, 19:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Срок проведения общих собраний собственников жилья по вопросу включения их дома в программу реновации продлен до 15 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Собственники жилья в Москве, которых не устраивает принятое по их дому решение в рамках программы реновации, смогут провести общие собрания до 15 июля и предоставить протоколы по их итогам в управу района до 20 июля, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Смотрите также

Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"

"Мэр Москвы продлил до 15 июля срок проведения общих собраний собственников жилья по вопросу включения их дома в проект программы реновации. Срок предоставления протокола по итогам собраний продлен до 20 июля", - отмечается в сообщении. Контролировать выполнение настоящего постановления будет заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.

На сегодняшний день в 33 домах прошли собрания собственников и нанимателей жилья, где были приняты решения против включения в программу реновации, при этом часть протоколов оказалась сфальсифицирована. В то же время мэрия получила 500 протоколов собраний жильцов домов с заявкой о дополнительном включении в программу.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, и тогда станут понятны объемы реновации.

По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров. Однако пока в списке для голосования жителей чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тысяч.

Жители Москвы, чьи дома войдут в список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении, 9 июня - во втором. 14 июня Госдума приняла документ в третьем чтении.

Власти Москвы не раз подчеркивали, что альтернативы программе не существует: по их прогнозам, к 2019 году число домов, находящихся в аварийном состоянии, в Москве может вырасти до 2 тыс., а к 2022 году - до 5 тысяч. В этом случае властям придется заниматься сносом аварийных домов, при котором гарантий переселения в тот же район и других гарантий, принятых по программе реновации, предоставляться не будет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
2
Бизнесмен Михайлов просит взыскать с Навального и ФБК 500 тыс. руб. по иску о защите чести
3
Порошенко заявил о подготовке нового законопроекта по реинтеграции Донбасса
4
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
5
Суд ООН дал Украине срок до 12 июня 2018 года на подготовку меморандума по иску к РФ
6
Эксперты: поправки о мессенджерах и сим-картах защищают интересы граждан и бизнеса
7
Выживший в лесу на Урале четырехлетний мальчик доставлен на лечение в Екатеринбург
Темы дня
Загрузка...
Реклама