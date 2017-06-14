Власти Москвы продлили срок приема протоколов собраний собственников жилья по реновации

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Собственники жилья в Москве, которых не устраивает принятое по их дому решение в рамках программы реновации, смогут провести общие собрания до 15 июля и предоставить протоколы по их итогам в управу района до 20 июля, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Мэр Москвы продлил до 15 июля срок проведения общих собраний собственников жилья по вопросу включения их дома в проект программы реновации. Срок предоставления протокола по итогам собраний продлен до 20 июля", - отмечается в сообщении. Контролировать выполнение настоящего постановления будет заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.

На сегодняшний день в 33 домах прошли собрания собственников и нанимателей жилья, где были приняты решения против включения в программу реновации, при этом часть протоколов оказалась сфальсифицирована. В то же время мэрия получила 500 протоколов собраний жильцов домов с заявкой о дополнительном включении в программу.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, и тогда станут понятны объемы реновации.

По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров. Однако пока в списке для голосования жителей чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тысяч.

Жители Москвы, чьи дома войдут в список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении, 9 июня - во втором. 14 июня Госдума приняла документ в третьем чтении.

Власти Москвы не раз подчеркивали, что альтернативы программе не существует: по их прогнозам, к 2019 году число домов, находящихся в аварийном состоянии, в Москве может вырасти до 2 тыс., а к 2022 году - до 5 тысяч. В этом случае властям придется заниматься сносом аварийных домов, при котором гарантий переселения в тот же район и других гарантий, принятых по программе реновации, предоставляться не будет.