Путин пообещал проверить конкретные случаи непредоставления жизненно важных лекарств

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с конкретными случаями непредоставления жизненно необходимых лекарств.
Об этом он заявил в ходе "Прямой линии".
"Федерация в полном объеме обеспечивает финансирование на приобретение этих лекарств (жизненно необходимые лекарства - прим. ТАСС)", - сказал президент. Он отметил возможность проблем связанных с несвоевременными закупками.
"Повторяю еще раз, могут быть сбои, связанные с несвоевременным проведением тендеров и несвоевременных закупок по этим тендерам, а денег им (регионам) должно хватать. Я вам обещаю, что… мы обязательно это проверим", - подчеркнул президент.
"Мы проверим, что они могут обеспечить, что они не могут обеспечить, есть ряд лекарственных препаратов, ряд заболеваний, в том числе орфанных, по которым точно совершенно федерация выделает деньги, причем в полном объеме, федеральным льготникам выделяются деньги также в полном объеме", - добавил глава государства.