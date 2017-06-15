Путин пообещал проверить конкретные случаи непредоставления жизненно важных лекарств

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с конкретными случаями непредоставления жизненно необходимых лекарств.

Об этом он заявил в ходе "Прямой линии".

"Федерация в полном объеме обеспечивает финансирование на приобретение этих лекарств (жизненно необходимые лекарства - прим. ТАСС)", - сказал президент. Он отметил возможность проблем связанных с несвоевременными закупками.

"Повторяю еще раз, могут быть сбои, связанные с несвоевременным проведением тендеров и несвоевременных закупок по этим тендерам, а денег им (регионам) должно хватать. Я вам обещаю, что… мы обязательно это проверим", - подчеркнул президент.

"Мы проверим, что они могут обеспечить, что они не могут обеспечить, есть ряд лекарственных препаратов, ряд заболеваний, в том числе орфанных, по которым точно совершенно федерация выделает деньги, причем в полном объеме, федеральным льготникам выделяются деньги также в полном объеме", - добавил глава государства.