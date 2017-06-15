Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Челябинска не планировали сносить дом жительницы города в охранной зоне газопровода

Общество
15 июня, 15:40 дата обновления: 15 июня, 16:08 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 15, июня. /ТАСС

Обратившаяся на "Прямую линию" с президентом женщина сообщила, что было принято решение о сносе ее дома за счет владельца и без компенсации

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Администрация Челябинска не имела планов по сносу оказавшегося в расширенной охранной зоне газопровода дома жительницы города, сообщил в четверг ТАСС сотрудник пресс-службы администрации.

Обратившись на "Прямую линию" с президентом жительница Челябинска Светлана Романова рассказала, что ее садовый дом построен в 100 метрах от газопровода в 80-х годах прошлого века без каких-либо нарушений. В 2014 году вышло постановление об увеличении охранной зоны газопровода со 100 до 150 метров. После этого было принято решение о сносе дома за счет владельца и без компенсации.

"Администрация Челябинска сносить ее садовый дом не собиралась. Это ее отношения с газовщиками", - сказал собеседник агентства. Комментарием компании-владельца газопровода ТАСС пока не располагает.

Владимир Путин ответил Романовой, что считает несправедливым закон, требующий выселения людей из охранной зоны вдоль газопроводов после ее увеличения.

Правительство Челябинской области разделяет позицию президента России, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Там добавили, что поднятый вопрос намного шире и выходит за рамки проблем отдельно взятого садового товарищества, с ним столкнулись сразу несколько муниципалитетов региона. В связи с этим правительство области в апреле этого года направило обращение в профильный комитет Госдумы РФ с предложениями по правовому урегулированию проблемы на федеральном уровне или разработке механизма компенсации для собственников объектов недвижимости.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
2
Девять человек погибли в результате взрыва у детского сада в Китае
3
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
4
Московский монорельс заменят трамваи
5
Скончался Алексей Баталов
6
Самый дорогой Ford: ВМС США приняли на вооружение "авианосец будущего"
7
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
Темы дня
Загрузка...
Реклама