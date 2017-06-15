Власти Челябинска не планировали сносить дом жительницы города в охранной зоне газопровода

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Администрация Челябинска не имела планов по сносу оказавшегося в расширенной охранной зоне газопровода дома жительницы города, сообщил в четверг ТАСС сотрудник пресс-службы администрации.

Обратившись на "Прямую линию" с президентом жительница Челябинска Светлана Романова рассказала, что ее садовый дом построен в 100 метрах от газопровода в 80-х годах прошлого века без каких-либо нарушений. В 2014 году вышло постановление об увеличении охранной зоны газопровода со 100 до 150 метров. После этого было принято решение о сносе дома за счет владельца и без компенсации.

"Администрация Челябинска сносить ее садовый дом не собиралась. Это ее отношения с газовщиками", - сказал собеседник агентства. Комментарием компании-владельца газопровода ТАСС пока не располагает.

Владимир Путин ответил Романовой, что считает несправедливым закон, требующий выселения людей из охранной зоны вдоль газопроводов после ее увеличения.

Правительство Челябинской области разделяет позицию президента России, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Там добавили, что поднятый вопрос намного шире и выходит за рамки проблем отдельно взятого садового товарищества, с ним столкнулись сразу несколько муниципалитетов региона. В связи с этим правительство области в апреле этого года направило обращение в профильный комитет Госдумы РФ с предложениями по правовому урегулированию проблемы на федеральном уровне или разработке механизма компенсации для собственников объектов недвижимости.