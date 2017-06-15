Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин заявил, что обмана не забывает

Общество
15 июня, 15:53 UTC+3

Президент отметил, что прежде, чем отреагировать на обман, он всегда смотрит на ситуацию

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" признался, что обмана не забывает, однако всегда старается действовать без суеты.

Смотрите также

"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн

"Что касается тех, кто обманывает или пытается обмануть. Я думаю, что у каждого здесь сидящего, у каждого есть опыт, когда его пытались обмануть. Такого не бывает, чтобы нас не пытались обмануть. И я тоже человек, и меня тоже пытаются иногда (обманывать), бывает, - сказал он. - Но даже в этом случае, когда я это вижу, я никогда стараюсь не действовать суетливо".

Путин добавил, что прежде, чем отреагировать, он всегда смотрит на ситуацию. "Даже, если я убежден, что была попытка обмана, посмотрю, каковы мотивы, чего человек хотел, почему хотел, к чему он там стремился, но я этого не забуду", - признался он.

При этом, отвечая на этот вопрос, Путин обратил внимание на то, что среди вопросов поступивших по СМС и ММС был вопрос, о том не следует ли нам вернуть смертную казнь и не провести ли нам по этому поводу референдум. "Я представляю, каким будет результат референдума, правда там ставился вопрос не применить ли смертную казнь к убийцам", - заметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
2
Девять человек погибли в результате взрыва у детского сада в Китае
3
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
4
Московский монорельс заменят трамваи
5
Скончался Алексей Баталов
6
Самый дорогой Ford: ВМС США приняли на вооружение "авианосец будущего"
7
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
Темы дня
Загрузка...
Реклама