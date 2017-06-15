Путин заявил, что обмана не забывает

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" признался, что обмана не забывает, однако всегда старается действовать без суеты.
"Что касается тех, кто обманывает или пытается обмануть. Я думаю, что у каждого здесь сидящего, у каждого есть опыт, когда его пытались обмануть. Такого не бывает, чтобы нас не пытались обмануть. И я тоже человек, и меня тоже пытаются иногда (обманывать), бывает, - сказал он. - Но даже в этом случае, когда я это вижу, я никогда стараюсь не действовать суетливо".
Путин добавил, что прежде, чем отреагировать, он всегда смотрит на ситуацию. "Даже, если я убежден, что была попытка обмана, посмотрю, каковы мотивы, чего человек хотел, почему хотел, к чему он там стремился, но я этого не забуду", - признался он.
При этом, отвечая на этот вопрос, Путин обратил внимание на то, что среди вопросов поступивших по СМС и ММС был вопрос, о том не следует ли нам вернуть смертную казнь и не провести ли нам по этому поводу референдум. "Я представляю, каким будет результат референдума, правда там ставился вопрос не применить ли смертную казнь к убийцам", - заметил он.