Путин рассказал о самой большой рыбе, которую поймал

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время "Прямой линии" в режиме блиц ответил на целый ряд личных вопросов, которые ему задали россияне.

Так, у главы государства спросили, знает ли он, как живут простые россияне. "Знаю, конечно, - ответил он. - Во-первых, у меня общение есть (с простыми россиянами) до сих пор. Во-вторых, недавно рассказывал своим коллегам по поводу того, как моя семья жила". По словам президента, его отец "лазил и смотрел счетчик (электроэнергии) - каждую копеечку высчитывал, чтобы заплатить вовремя и в полном объеме". "У меня до сих пор привычка есть - не могу оставить включенным свет: я когда выхожу, я всегда свет выключаю", - рассказал глава государства.

Путина также спросили, относятся ли его слова "Своих не сдаем" ко взяточникам и коррупционерам. "Я не считаю их своими", - парировал президент.

Глава государства также рассказал, что говорит на русском языке, а также "достаточно бегло" изъясняется на немецком и может "немного объясниться по-английски".

Спросили у Путина, как он относится к анекдотам о себе. "Смотря какие анекдоты", - ответил он. Любимых анекдотов из этой категории у президента нет, потому что он их просто не запоминает. "Я ни одной книжки про себя не прочитал, а анекдотов уж точно не запоминаю", - добавил он.

В ответ на вопрос, какую самую большую рыбу ему удалось поймать, Путин сказал, что это была рыба массой 20 кг. "При мне измеряли (массу рыбы), хотя многие считают, что она маловата была, на 20 кг не тянет, - подчеркнул он. - Тем не менее, это то, что я видел".

Один из вопросов главе государства звучал так: "Вы правда считаете, что народ верит этим подставным вопросам?" Путин удивился и привел примеры нескольких вопросов, которые явно не могут быть подставными, а также ответил на них. "Что вы делаете в свободное время? - Работаю", - сказал глава государства.

Другим примером, прозвучавшим из его уст, стал вопрос о разной зарплате в одинаковых бюджетных учреждениях в различных регионах. Путин пояснил, что это связано с разным уровнем прожиточного минимума в регионах и разной "стоимостью жизни" в них. "Но мы должны сглаживать доходы и уж точно должны федеральным служащим платить примерно одинаковые деньги", - считает глава государства. "Это вопросы точно неподготовленные, так же, как и все другие, которые сегодня формулировались", - резюмировал президент.