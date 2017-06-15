Федотов приветствует прекращение дела в отношении бойца MMA Амриева

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов заявил, что приветствует прекращение уголовного дела в отношении бойца смешанных единоборств Мурада Амриева.
"Я очень хорошо к этому (прекращению уголовного дела) отношусь. Когда принимается законное решение, это всегда хорошо", - сказал Федотов.
"Плохо то, что они возбудили уголовное дело на пустом месте. Сейчас на этом же пустом месте его прекратили", - отметил он.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов закрыли уголовное дело об использовании заведомо подложного паспорта против бойца смешанных единоборств Амриева. Российский боец был объявлен в розыск по запросу чеченских правоохранительных органов, которые обвиняют его в использовании заведомо подложного паспорта. Он был задержан в Белоруссии и передан России, в ночь на 10 июня спортсмена отпустили из полиции в Грозном под подписку о невыезде.