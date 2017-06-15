Прокуратура ХМАО начала проверку после жалобы на обеспечение жильем сотрудников полиции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Прокуратура проведет проверку после обращения жителя Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО) в ходе "Прямой линии" с президентом РФ к Владимиру Путину с жалобой на проблемы в городе с обеспечением жильем сотрудников полиции. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе "Прямой линии" молодой человек пожаловался, что в ХМАО-Югре за последние пять лет субсидии на приобретение жилья получили только 90 семей полицейских, а "очередь стоит тысячная". "Проблемы с обеспечением жильем МВД решаются, наверное, не так быстро, как бы хотелось", - сказал Путин.

"По всем вопросам, которые поступили в ходе "Прямой линии" с президентом прокурором автономного округа Евгением Ботвинкиным дано поручение провести проверки исполнения жилищного законодательства, в том числе по вопросам предоставления субсидий на приобретение жилых помещений сотрудниками полиции. При наличии оснований будут приняты все исчерпывающие меры", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что прокуратура региона также проведет проверку в связи с обращением на "Прямой линии" жителей города Нягани с вопросом о расселении из вагон- городков. Президент пояснил, что проблема с вагон-городками состоит в том, что они не являются жильем, "поэтому не подпадают под программу аварийного жилья".