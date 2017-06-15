Васильева: Минобрнауки последовательно развивает единое образовательное пространство

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Минобрнауки предпринимает все необходимые меры для развития единого образовательного пространства. Об этом сообщила журналистам глава ведомства Ольга Васильева.

Единое образовательное пространство стало одной из тем, которые обсуждались в ходе "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным. "У нас одна из немногих стран, где это единое образовательное пространство крепче, чем где-либо в другом месте. Оно крепче, чем во многих других странах", - сказал глава государства.

"Министерство последовательно развивает единое образовательное пространство на всей территории страны, определяя эту работу одной из важнейших задач системы образования", - сказала Васильева.

По мнению министра, важнейшими этапами данной работы на данный момент является наполнение содержанием образовательных стандартов и разработка соответствующих образовательных программ. Особое внимание будет уделено учебникам.