Лучшие вопросы и ответы в ходе "Прямой линии" Путина

"Прямая линия с Владимиром Путиным" продлилась больше четырех часов. За это время президент и сам задал несколько вопросов. Увидев в зале российского тренера, депутата Госдумы Валерия Газзаева, он поинтересовался: "Будем мы в футбол играть или нет?"

Президент также рассказал, что самая крупная рыба, которую он поймал, весила 20 килограммов, что анекдоты о себе он слышал, но не помнит, и "ни одной книжки про себя не прочитал", а в свободное время работает. Еще Путина спросили, относятся ли его слова "своих не сдаем" ко взяточникам и коррупционерам. "Я не считаю их своими", — парировал президент.

Один из вопросов звучал так: "Вы правда считаете, что народ верит этим подставным вопросам?" На это российский лидер привел примеры вопросов, которые явно не могут быть "подставными".

ТАСС собрал другие вопросы и ответы, прозвучавшие в эфире. Точно — "не подставные".

О семье

На вопрос о семье Путин рассказал, что недавно во второй раз стал дедушкой. Он добавил, что один из его внуков уже ходит в детский сад, и попросил с пониманием отнестись к его стремлению уберечь семью от повышенного внимания прессы и общества. По его словам, внукам нужно "обычное, рядовое общение в детских коллективах".

Понимаете, в чем дело: я не хочу, чтобы они росли какими-то "принцами крови", я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли (...). Стоит мне только сейчас сказать возраст, имя, они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб развитию ребенка

Президент рассказал, что его дочери живут в Москве.

Дочери у меня занимаются наукой, образованием, никуда не лезут, в политику ни в какую, живут нормальной жизнью

Президент пообещал лично помочь девушке Даше из города Апатиты Мурманской области с четвертой степенью онкологии, рассказавшей, что у нее болела спина и ей не сразу поставили верный диагноз. "Я тебя прошу, надежды не теряй", — сказал Путин и добавил, что у его отца было онкологическое заболевание.

Я, как правило, не распространяюсь о своих личных делах и своей личной жизни, но сейчас, глядя на тебя, могу сказать — то же самое произошло с моим папой. Его лечили от боли в спине, делали массажи, прогревания и т. д. Мне мама сказала, что отец кричит по ночам от боли. И только после этого я его перевел в другую больницу

Он также добавил, что это было много лет назад, но нашлись эффективные средства, и отец "ушел из жизни не по той болезни, которая ему была диагностирована".

О простых россиянах

Путина спросили, знает ли он, как живут простые россияне. На это президент ответил "конечно" и добавил, что его отец "лазил и смотрел счетчик (электроэнергии) — каждую копеечку высчитывал, чтобы заплатить вовремя и в полном объеме".

У меня до сих пор привычка есть: не могу оставить включенным свет — я когда выхожу, я всегда свет выключаю

О "столыпинских вагонах" и талантливом народе

Иван Таркин из Владивостока спросил: "Что у нас творится с "дальневосточным гектаром"? Кроме как издевательством это не назовешь. Чтобы зарегистрировать свой участок, нужно сидеть месяцами на сайте, и все зря, программа постоянно зависает. (...) А вот 100 лет назад у Столыпина с его примитивными инструментами таких ошибок не было. Почему?" Отвечая, президент заметил, что о Столыпине житель Владивостока вспомнил к месту.

Только надо иметь в виду, что там были еще и столыпинские вагоны, куда насильственно помещали людей, и были так называемые столыпинские галстуки — это не что другое, как виселица. Но, правда, надо не забывать все то положительное, что было сделано Столыпиным для нашей страны, именно поэтому и памятник ему стоит в Москве у Дома Правительства. Но у нас смертная казнь не применяется, как вы знаете, хотя иногда... вы понимаете, что я имею в виду

Президента также спросили, планируется ли расширить программу "Дальневосточный гектар" в масштабах всей страны. Путин ответил, что это стоит сделать, но "сначала нужно отработать эту систему хотя бы на Дальнем Востоке".

Делать, конечно, это нужно очень аккуратно, с тем чтобы не возник вторичный рынок этого "гектара", а то ведь у нас народ очень талантливый: можно "гектаров" понабрать, а потом тут же вторичный рынок возникнет

Об обманах

Путин признался, что обмана не забывает.

Я думаю, что у каждого здесь сидящего, у каждого есть опыт, когда его пытались обмануть. Такого не бывает, чтобы нас не пытались обмануть. И я тоже человек, и меня тоже пытаются иногда (обманывать), бывает. Но даже в этом случае, когда я это вижу, я никогда стараюсь не действовать суетливо

О политическом убежище для экс-главы ФБР

Говоря об отношениях с США, Путин сравнил экс-главу ФБР Джеймса Коми, тайно записавшего разговор с президентом США Дональдом Трампом, с Эдвардом Сноуденом.

А чем тогда директор ФБР (Коми) отличается от господина Сноудена? Тогда он не руководитель спецслужбы, а он правозащитник, который защищает определенную позицию. Кстати говоря, если в этой связи против него будут обращены какие-то преследования и так далее, мы и ему готовы будем предоставить политическое убежище в России. Он должен об этом знать

О США и глобусе

Говоря об отношениях с США, Путин отметил, что Вашингтон постоянно пытается оказать влияние на умы жителей других стран.

Возьмите глобус, крутаните, пальцем ткните в любое место — там американские интересы. И там точно их (США) вмешательство. Я это знаю по разговорам практически со всеми руководителями государств. Не хотят ссориться с американцами, никто прямо об этом не говорит

Об Украине, "придурках" и "мундирах голубых"

Путин прокомментировал цитирование украинским лидером Петром Порошенко стихотворения Михаила Лермонтова. 11 июня Порошенко, поздравляя граждан страны со вступлением в силу безвизового режима Украины и Евросоюза, процитировал стихотворение классика: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ". Путин заметил, что эта цитата из уст Порошенко подтверждает, что тот знает русскую классику и интересуется русской литературой. "За это похвалю", — сказал он.

Но далее Путин напомнил, что в стихотворении есть и такие строки: "Быть может, за стеной Кавказа укроюсь от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей". Президент отметил, что Лермонтов написал эти стихи, когда ехал на Кавказ в действующую армию.

Лермонтов ехал в действующую армию на Кавказ, который в это время был частью Российской империи. (...) Он никуда не уезжал на самом‑то деле. Может быть, Петр Алексеевич таким образом подает нам сигнал, что он тоже никуда не собирается. Но он это делает так тонко, с оглядкой на ура‑патриотов и на настоящих националистов, придурков, которые там бегают со свастикой. Но он нам говорит: ребята, у меня интересы в России есть, и я на самом деле никуда не собираюсь. (...) Конечно, это только предположение смелое. На самом деле, скорее всего, Петр Алексеевич хотел показать своим избирателям, что он выполняет данное обещание, делает выбор цивилизационный, как сейчас говорит руководство Украины, цивилизационный выбор, ведет страну в Европу

Путин также высказался о "мундирах голубых", придав слову "голубые" второй смысл.

Голубых мундиров там, куда он собирается, там этих голубых мундиров больше, чем у нас, и пусть он не расслабляется особенно, а то как бы чего не случилось, пусть внимательно поглядывает по сторонам. При этом хочу сказать, что мы против этих ребят ничего не имеем, я хочу сказать: "Мы против вас ничего не имеем, совет вам да любовь, удачи, особенно с новобранцами"