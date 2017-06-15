Глава Ставрополья поддержал жительницу села Краснокумское, которая обратилась к Путину

Клуб НХЛ "Монреаль" обменял российского защитника Сергачева в "Тампу"Спорт 15 июня, 22:31
У Киева не хватает денег на достройку "Стены" вдоль границы с РоссиейМеждународная панорама 15 июня, 22:28
Футболисту сборной Мексики после тренировки в Казани подарили тюбетейкуСпорт 15 июня, 22:28
Полиция Вашингтона выдала ордеры на арест девяти охранников ЭрдоганаМеждународная панорама 15 июня, 22:21
Более тысячи человек арестованы в ЕС по подозрению в терроризме в 2016 годуМеждународная панорама 15 июня, 22:09
Карякин проиграл Карлсену на шахматном супертурнире в СтавангереСпорт 15 июня, 21:36
МОК надеется, что кризис в Персидском заливе не повлияет на развитие спорта в регионеСпорт 15 июня, 21:30
Шишкарев: гандболистки сборной России будут претендовать на медали ЧМСпорт 15 июня, 21:23
Болельщики из Австралии и Новой Зеландии прибыли в Петербург на Кубок конфедерацийСпорт 15 июня, 21:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОКУМСКОЕ /СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ/, 15 июня. /ТАСС/. Губернатор Владимир Владимиров в четверг встретился с жительницей села Краснокумское (Ставропольский край), рассказавшей во время "Прямой линии" о проблемах с получением компенсаций у пострадавших от паводка. Глава региона поддержал решение ставропольчанки задать вопрос президенту, передает корреспондент ТАСС.
"Вы правильно сделали, что обратились к президенту. Если бы у меня в паводок дом затопило, я бы и не так переживал - я понимаю вас, поэтому сам выезжаю на места подтоплений и общаюсь с людьми", - сказал глава региона во время встречи с Валентиной Саковской.
Сама жительница села рассказала, что очень рада, что ей удалось обратить внимание на проблемы людей, которые оказались в трудной ситуации после разгула стихии. "Теперь я действительно вижу, что добро существует", - отметила Саковская.
Как сообщал ТАСС, после обращения ставропольчанки к Владимиру Путину в ряде СМИ появилась информация об отставке губернатора Ставропольского края, пресс-служба главы региона опровергла это сообщение. Сам Владимиров считает, что бросать людей в трудную минуту неприемлемо.
"Я никогда не уходил от трудностей таким простым способом - хлопнув дверью. Я доделаю свою работу, а после пусть руководители и народ решают, оставаться ли мне здесь работать или нет", - пояснил губернатор.
Жительница Краснокумского пожаловалась в ходе "Прямой линии" на то, что до сих пор не получила необходимой помощи, и что у семьи требуют деньги за оформление справок для получения компенсации в связи с утратой имущества и повреждением жилья.
Глава государства назвал такую ситуацию "полным бредом" и потребовал от Генпрокуратуры проверить, как идет работа по выплате средств, а от губернатора Ставропольского края - немедленного ответа, куда ушли деньги на поддержку жителям региона, пострадавшим от наводнения.
По словам губернатора, если факт требования платных справок подтвердится, ответственные за это чиновники будут уволены.