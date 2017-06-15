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Глава Ставрополья поддержал жительницу села Краснокумское, которая обратилась к Путину

Общество
15 июня, 22:18 UTC+3 КРАСНОКУМСКОЕ КРАЙ/ 15, июня. /ТАСС

Валентина Саковская пожаловалась на то, что у ее семьи требуют деньги за оформление справок для получения компенсации в связи с утратой имущества и повреждением жилья

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КРАСНОКУМСКОЕ /СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ/, 15 июня. /ТАСС/. Губернатор Владимир Владимиров в четверг встретился с жительницей села Краснокумское (Ставропольский край), рассказавшей во время "Прямой линии" о проблемах с получением компенсаций у пострадавших от паводка. Глава региона поддержал решение ставропольчанки задать вопрос президенту, передает корреспондент ТАСС.

"Вы правильно сделали, что обратились к президенту. Если бы у меня в паводок дом затопило, я бы и не так переживал - я понимаю вас, поэтому сам выезжаю на места подтоплений и общаюсь с людьми", - сказал глава региона во время встречи с Валентиной Саковской.

Сама жительница села рассказала, что очень рада, что ей удалось обратить внимание на проблемы людей, которые оказались в трудной ситуации после разгула стихии. "Теперь я действительно вижу, что добро существует", - отметила Саковская.

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Как сообщал ТАСС, после обращения ставропольчанки к Владимиру Путину в ряде СМИ появилась информация об отставке губернатора Ставропольского края, пресс-служба главы региона опровергла это сообщение. Сам Владимиров считает, что бросать людей в трудную минуту неприемлемо.

"Я никогда не уходил от трудностей таким простым способом - хлопнув дверью. Я доделаю свою работу, а после пусть руководители и народ решают, оставаться ли мне здесь работать или нет", - пояснил губернатор.

Жительница Краснокумского пожаловалась в ходе "Прямой линии" на то, что до сих пор не получила необходимой помощи, и что у семьи требуют деньги за оформление справок для получения компенсации в связи с утратой имущества и повреждением жилья.

Глава государства назвал такую ситуацию "полным бредом" и потребовал от Генпрокуратуры проверить, как идет работа по выплате средств, а от губернатора Ставропольского края - немедленного ответа, куда ушли деньги на поддержку жителям региона, пострадавшим от наводнения.

По словам губернатора, если факт требования платных справок подтвердится, ответственные за это чиновники будут уволены.

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