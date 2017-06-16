Хуснуллин: механизм доплаты за дополнительные метры при реновации разработают за месяц

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Механизм доплаты за дополнительные квадратные метры для жителей Москвы, чьи дома включены в программу реновации, будет разработан в течение месяца. Об этом сообщил в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в эфире телеканала НТВ.

"Сейчас мэром (Москвы Сергеем Собяниным) дано поручение к моменту выхода закона подготовить предложения о том, какой будет механизм доплаты. Мы совершенно точно его разработаем в течение определенного (периода - прим. ТАСС), месяца, я думаю, мы уже его выпустим как постановление. И люди будут знать, на каких условиях они могут доплатить, если захотят улучшить свои (жилищные) условия", - сказал он.

Программа реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, и тогда станут понятны объемы реновации.

Жители Москвы, чьи дома войдут в список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

Законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице, Госдума 14 июня приняла в третьем чтении.

Власти Москвы не раз подчеркивали, что альтернатив программе не существует: по их прогнозам, к 2019 году число домов, находящихся в аварийном состоянии, в Москве может вырасти до 2 тыс., а к 2022 году - до 5 тыс. В этом случае властям придется заниматься сносом аварийных домов, при котором гарантий переселения в тот же район и других гарантий, принятых по программе реновации, предоставляться не будет.