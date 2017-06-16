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Известных европейских архитекторов могут привлечь к проекту реновации в Москве

Общество
16 июня, 15:13 UTC+3

К работе над проектом реновации в том числе приглашены специалисты из британского архитектурного бюро Foster+Partners

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Власти Москвы могут привлечь к проектированию домов и районов по программе реновации европейских архитекторов. Об этом сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился со старшим партнером британского архитектурного бюро Foster+Partners. "По поручению Сергея Семеновича (Собянина) пригласили известные архитектурные бюро из Лондона, кроме них мы пригласили еще целый ряд известных международных архитекторов для того, чтобы, в первую очередь, участвовать в программе реновации", - сказал Хуснуллин журналистам.

Он отметил, что компания Foster+Partners проектировала достаточно много объектов: от генерального плана до конкретного здания. "У них колоссальный опыт создания городской среды. Один из наиболее ярких примеров - продление набережной в Гонконге с созданием парков, перестройка существующих городов. У них опыт работы в плотно застроенных городах очень большой", - сказал заммэра.

"Кроме реновации мы обсудили возможность работы по проектированию станций метрополитена и транспортно-пересадочных узлов, у них очень транспортно ориентированный подход. По итогам совещания мы наметили, в каких проектах они будут участвовать в наших городских конкурсах", - пояснил заммэра.

В ходе встречи со старшим партнером британского архитектурного бюро Foster+Partners Люком Фоксом, известным своими архитектурными проектами, Собянин выразил надежду, что Фокс найдет в столице "возможности для предложения своего умения и таланта". С момента основания бюро Foster+Partners спроектировало сооружения во многих странах по всему миру, среди них модернистские офисные здания из стекла и стали, станции метро, терминалы аэропортов, мосты, стадионы, музеи, административные и университетские корпуса.

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