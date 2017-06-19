Володин прибыл в Саратов, чтобы проститься с депутатом Грищенко

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры Владимир Васильев и Сергей Неверов и глава думского комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко будут присутствовать на похоронах депутата Госдумы от "Единой России" Олега Грищенко, скончавшегося 17 июня. Об этом сообщило в понедельник управление Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместители председателя Государственной думы Владимир Васильев и Сергей Неверов, председатель комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко прибыли в Саратов проститься с Олегом Грищенко", - говорится в релизе.

Грищенко скончался 17 июня после тяжелой болезни на 51-м году жизни. До избрания в Госдуму VII созыва он более 10 лет был мэром Саратова. В нижней палате он работал в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Грищенко был избран в Госдуму по Саратовскому одномандатному округу. В ЦИК РФ ТАСС ранее сообщили, что назначить дополнительные выборы по этому округу на единый день голосования 10 сентября уже не успеют. Довыборы могут быть назначены на любое воскресенье в течение года после прекращения полномочий депутата, но не позднее чем за 85 дней до дня голосования.