После столкновения электрички и поезда в Москве запустят компенсационные автобусы

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Компенсационные автобусы запустят вечером в понедельник в районе Курского вокзала, где произошло столкновение электрички и экспресса "Стриж", сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
"По заказу компании-перевозчика ОАО "Центральная ППК" в ближайшее время начнут курсировать компенсационные автобусы с интервалом 30 минут", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, автобусы будут курсировать по маршрутам: Москва Товарная Курская - Курский вокзал, остановка Калитники - метро "Рязанский проспект", остановка Москворечье - метро "Царицыно".
Движение поездов после столкновения электричек осуществляется по временной схеме.
"На период ликвидации последствий схода на Курском вокзале движение поездов на Курском, Смоленском и Рижском направлениях МЖД организовано по временной схеме", - сказал сотрудник пресс-службы ОАО "РЖД".
По его словам, электрички, следующие на Курское направление из области в Москву, доходят до станции Царицыно, где у пассажиров есть возможность пересесть на альтернативный вид транспорта, и после того отправляются обратно в сторону области.
"Электрички, следующие с других радиальных направлений, доезжают до станции Москва-Каланчевская или до вокзалов - Савеловского, Рижского и Белорусского, после чего отправляются в обратном направлении", - сказал представитель РЖД.
"Пассажиры поезда "Стриж" сообщением Москва - Нижний Новгород отправлением в 15:40 мск и "Ласточка" Москва - Нижний Новгород отправлением в 16:35 мск будут отправлены позже с Курского вокзала сдвоенным составом поезда "Ласточка", - сообщил представитель компании.
Он добавил также, что на вокзалах организовано информирование пассажиров.