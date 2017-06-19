После столкновения электрички и поезда в Москве запустят компенсационные автобусы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Компенсационные автобусы запустят вечером в понедельник в районе Курского вокзала, где произошло столкновение электрички и экспресса "Стриж", сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"По заказу компании-перевозчика ОАО "Центральная ППК" в ближайшее время начнут курсировать компенсационные автобусы с интервалом 30 минут", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, автобусы будут курсировать по маршрутам: Москва Товарная Курская - Курский вокзал, остановка Калитники - метро "Рязанский проспект", остановка Москворечье - метро "Царицыно".

Движение поездов после столкновения электричек осуществляется по временной схеме.

"На период ликвидации последствий схода на Курском вокзале движение поездов на Курском, Смоленском и Рижском направлениях МЖД организовано по временной схеме", - сказал сотрудник пресс-службы ОАО "РЖД".

По его словам, электрички, следующие на Курское направление из области в Москву, доходят до станции Царицыно, где у пассажиров есть возможность пересесть на альтернативный вид транспорта, и после того отправляются обратно в сторону области.

"Электрички, следующие с других радиальных направлений, доезжают до станции Москва-Каланчевская или до вокзалов - Савеловского, Рижского и Белорусского, после чего отправляются в обратном направлении", - сказал представитель РЖД.

"Пассажиры поезда "Стриж" сообщением Москва - Нижний Новгород отправлением в 15:40 мск и "Ласточка" Москва - Нижний Новгород отправлением в 16:35 мск будут отправлены позже с Курского вокзала сдвоенным составом поезда "Ласточка", - сообщил представитель компании.

Он добавил также, что на вокзалах организовано информирование пассажиров.