Три поезда и 30 электричек задерживаются после происшествия у Курского вокзала

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Три поезда и 30 электричек задерживаются после столкновения электрички и экспресса "Стриж" в районе Курского вокзала в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
"В настоящее время задерживаются 30 электричек и три пассажирских поезда дальнего следования", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте работают три аварийно-восстановительных поезда.
В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" ТАСС сообщили, что предприятие запустило 17 бесплатных автобусов на участках временного прекращения движения электропоездов Курско-Рижского направления.
"17 автобусов ГУП "Мосгортранс" обеспечат перевозку пассажиров на участках временного прекращения движения пригородных поездов Курско-Рижского направления", - сказали в пресс-службе.
Так, автобусы начали курсировать от Курского вокзала до платформы Площадь Ильича, от метро "Рязанский проспект" до Нижегородской улицы, 52 (к платформе Калитники). Проезд на компенсационных автобусах бесплатный. Интервал движения - 15 минут.
Кроме того, дополнительный транспорт направлен на усиление действующего автобусного маршрута № 289 "Платформа Москворечье - Метро "Царицыно".
Как сообщалось, в понедельник в районе Курского вокзала произошло столкновение электрички и экспресса "Стриж".