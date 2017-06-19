Три поезда и 30 электричек задерживаются после происшествия у Курского вокзала

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Три поезда и 30 электричек задерживаются после столкновения электрички и экспресса "Стриж" в районе Курского вокзала в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"В настоящее время задерживаются 30 электричек и три пассажирских поезда дальнего следования", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают три аварийно-восстановительных поезда.

В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" ТАСС сообщили, что предприятие запустило 17 бесплатных автобусов на участках временного прекращения движения электропоездов Курско-Рижского направления.

"17 автобусов ГУП "Мосгортранс" обеспечат перевозку пассажиров на участках временного прекращения движения пригородных поездов Курско-Рижского направления", - сказали в пресс-службе.

Так, автобусы начали курсировать от Курского вокзала до платформы Площадь Ильича, от метро "Рязанский проспект" до Нижегородской улицы, 52 (к платформе Калитники). Проезд на компенсационных автобусах бесплатный. Интервал движения - 15 минут.

Кроме того, дополнительный транспорт направлен на усиление действующего автобусного маршрута № 289 "Платформа Москворечье - Метро "Царицыно".

Как сообщалось, в понедельник в районе Курского вокзала произошло столкновение электрички и экспресса "Стриж".