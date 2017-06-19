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Три поезда и 30 электричек задерживаются после происшествия у Курского вокзала

Общество
19 июня, 17:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

После аварии "Мосгортранс" запустил 17 бесплатных автобусов

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Три поезда и 30 электричек задерживаются после столкновения электрички и экспресса "Стриж" в районе Курского вокзала в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"В настоящее время задерживаются 30 электричек и три пассажирских поезда дальнего следования", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают три аварийно-восстановительных поезда.

В пресс-службе  ГУП "Мосгортранс" ТАСС сообщили, что предприятие запустило 17 бесплатных автобусов на участках временного прекращения движения электропоездов Курско-Рижского направления.

"17 автобусов ГУП "Мосгортранс" обеспечат перевозку пассажиров на участках временного прекращения движения пригородных поездов Курско-Рижского направления", - сказали в пресс-службе.

Так, автобусы начали курсировать от Курского вокзала до платформы Площадь Ильича, от метро "Рязанский проспект" до Нижегородской улицы, 52 (к платформе Калитники). Проезд на компенсационных автобусах бесплатный. Интервал движения - 15 минут.

Кроме того, дополнительный транспорт направлен на усиление действующего автобусного маршрута № 289 "Платформа Москворечье - Метро "Царицыно".

Как сообщалось, в понедельник в районе Курского вокзала произошло столкновение электрички и экспресса "Стриж".

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Столкновение поезда с электричкой на Курском вокзале
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