После ЧП с электричками пассажирам Курского вокзала начали раздавать бутылки с водой

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Бутылки с питьевой водой начали раздавать пассажиром Курского вокзала, которые не могут уехать после столкновения поезда и электрички. Об этом ТАСС сообщили в управлении Московской железной дороги (МЖД).

"Пассажиры поезда № 708 "Стриж" Москва - Нижний Новгород отправлением в 15:40 мск и № 732 "Ласточка" Москва - Нижний Новгород отправлением в 16:35 мск будут отправлены позже с Курского вокзала сдвоенным составом поезда "Ласточка". Возможны другие изменения в графике движения поездов дальнего следования. Пассажиры, ожидающие своих поездов, имеют возможность расположиться в залах ожидания Курского вокзала. Организовано информирование пассажиров, а также раздача бутилированной воды", - говорится в сообщении.

Движение пригородных поездов осуществляется по временной схеме. Внесены корректировки в график движения электричек Рижского, Белорусского, Савеловского и Курского направлений МЖД - пригородные поезда следуют с увеличенным интервалом.

По данным СК, в 14:38 мск в районе Курского вокзала Москвы на малом ходу произошло столкновение поезда "Стриж" и электропоезда сообщением Нахабино - Щербинка. Два вагона сошли с рельсов, оба поезда получили серьезные повреждения. Следствием проводится комплекс первоначальных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, его совершивших. Пострадали три человека, один был госпитализирован.