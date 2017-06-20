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Мосгорсуд не стал отменять порядок голосования по программе реновации

Общество
20 июня, 11:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

В своем заявлении истец настаивал на том, что постановление правительства Москвы противоречит международным актам и Конституции РФ

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Здание Мосгорсуда

Здание Мосгорсуда

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд рассмотрел первый иск с требованием признать недействующим постановление правительства Москвы "Об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда в городе Москве". Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"По итогам рассмотрения административного иска Александра Пархоменко к правительству Москвы, мэру Москвы Мосгорсудом в удовлетворении исковых требований заявителя отказано", - сказала она.

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По словам Солоповой, истец оспаривал полномочия правительства Москвы на принятие соответствующих нормативно-правовых актов, а также выявление и учет мнения населения по вопросам реализации программы реновации. Кроме того, москвич настаивал, что оспариваемое постановление противоречит международным актам, Конституции РФ, Гражданскому кодексу РФ, Жилищному кодексу РФ и Земельному кодексу РФ.

По данным пресс-секретаря, в производстве Мосгорсуда находятся в настоящее время четыре аналогичных административных исковых заявления.

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