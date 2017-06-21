Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ъ": право не оплачивать коммуналку, не размещенную в ГИС ЖКХ, перенесут на год

Общество
21 июня, 4:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Россияне не будут полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг, однако получат возможность не оплачивать штрафы за задержку платежа, не размещенного в информсистеме ЖКХ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Введение в России в практику платежей ЖКУ права населения не оплачивать коммунальные услуги, если информация о начислениях не размещена в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ, должно вступить в силу не 1 января 2018 года, а 1 июля 2019 года. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на Илью Джуса, советника вице-премьера РФ Дмитрия Козака, а также на заместителя главы Минкомсвязи Михаила Евраева.

Смотрите также

Коммунальный вопрос: что делать, если в доме сломан лифт, нет воды и света

По словам Джуса, россияне не будут полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг, однако получат возможность не оплачивать штрафы за задержку платежа, не размещенного в информсистеме ЖКХ.

Также меняется степень ответственности управляющей компании, которая должна размещать требования на ресурсе.

"Мы предложили увеличивать ответственность постепенно - с 2018 года наступает административная ответственность за неразмещение сведений в ГИС, а с 1 июля 2019 года будет вводиться норма про экономическую мотивацию", - приводит издание слова Евраева.

При этом поправки к законопроекту должны быть подготовлены к 1 сентября 2017 г., сообщил "Коммерсанту" замглавы Минстроя Андрей Чибис.

Смотрите также

Упрощенное взыскание долгов за ЖКХ: что об этом нужно знать и стоит ли бояться

Государственная информсистема ЖКХ - единый информационный ресурс (dom.gosuslugi.ru).

Портал состоит из открытой части, где размещена общедоступная информация, и закрытой, где используются личные кабинеты граждан, органов власти и участников рынка.

Система введена в опытную эксплуатацию в РФ 1 июля 2016 года, с 1 июля 2017 года управляющие компании обязаны размещать там данные.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Регулирование ЖКХ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
16
Конный парад и салют: в Лондоне отметили официальный день рождения королевы
9
Бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в Брест
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко: Трамп не похож на человека, у которого имеются особые связи с РФ
2
Спецслужбы ДНР задержали вооруженных людей, угрожавших патрулю ОБСЕ
3
Порошенко надеется на помощь Трампа в урегулировании на Украине
4
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
5
Полиция нейтрализовала человека со взрывчаткой на Центральном вокзале Брюсселя
6
Лавров: новые санкции США против РФ не улучшают атмосферу и принимаются на ровном месте
7
Белый дом: США продолжат политику санкций против РФ, пока она "не покинет восток Украины"
Темы дня
Загрузка...
Реклама