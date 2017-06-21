"Ъ": право не оплачивать коммуналку, не размещенную в ГИС ЖКХ, перенесут на год

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Введение в России в практику платежей ЖКУ права населения не оплачивать коммунальные услуги, если информация о начислениях не размещена в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ, должно вступить в силу не 1 января 2018 года, а 1 июля 2019 года. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на Илью Джуса, советника вице-премьера РФ Дмитрия Козака, а также на заместителя главы Минкомсвязи Михаила Евраева.

По словам Джуса, россияне не будут полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг, однако получат возможность не оплачивать штрафы за задержку платежа, не размещенного в информсистеме ЖКХ.

Также меняется степень ответственности управляющей компании, которая должна размещать требования на ресурсе.

"Мы предложили увеличивать ответственность постепенно - с 2018 года наступает административная ответственность за неразмещение сведений в ГИС, а с 1 июля 2019 года будет вводиться норма про экономическую мотивацию", - приводит издание слова Евраева.

При этом поправки к законопроекту должны быть подготовлены к 1 сентября 2017 г., сообщил "Коммерсанту" замглавы Минстроя Андрей Чибис.

Государственная информсистема ЖКХ - единый информационный ресурс (dom.gosuslugi.ru).

Портал состоит из открытой части, где размещена общедоступная информация, и закрытой, где используются личные кабинеты граждан, органов власти и участников рынка.

Система введена в опытную эксплуатацию в РФ 1 июля 2016 года, с 1 июля 2017 года управляющие компании обязаны размещать там данные.