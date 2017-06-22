Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Гаване зажгли свечи в память о начале Великой Отечественной войны

Общество
22 июня, 4:20 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

В Храме Казанской иконы Божией Матери, расположенном в самом центре исторической части кубинской столицы, прошло богослужение в память о погибших в годы войны

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Андрей Бекренев/ТАСС

ГАВАНА, 22 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Мемориальная акция "Свеча памяти", посвященная 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны, состоялась в среду вечером (в четверг по московскому времени) в Гаване.

СПЕЦПРОЕКТ

1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне

О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

В Храме Казанской иконы Божией Матери, расположенном в самом центре исторической части кубинской столицы, прошло богослужение в память о погибших в годы войны. Собравшиеся зажгли свечи, а настоятель Казанского храма отец Савва (Гаглоев) совершил заупокойную литию по погибшим и невинно убиенным.

"Сегодня мы вспоминаем трагическую страницу в нашей истории - начало войны, победа в которой досталась очень дорогой ценой. Мы должны хранить память о тех, кто приближал эту победу, не жалея сил и самой жизни. Это наш христианский и человеческий долг", - сказал отец Савва, пожелав собравшимся мирного неба над головой, а всем ветеранам - крепкого здоровья.

В богослужении приняли участие российские граждане, постоянно проживающие в карибской стране, посол РФ на Кубе Михаил Камынин, представитель Россотрудничества Владимир Ярошевский и дипломаты России, Белоруссии и Казахстана.

Храм Казанской иконы Божией Матери - первый храм Русской православной церкви в Карибском бассейне и один из самых больших храмов РПЦ в Америке. Освящение храма состоялось 19 октября 2008 года. Церемонию, на которой присутствовал кубинский лидер Рауль Кастро, возглавил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл - нынешний Патриарх Московский и всея Руси.

День памяти и скорби

Ежегодно 22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В этот день в 1941 году войска фашистской Германии без объявления войны напали на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней.

Смотрите также

День памяти и скорби. Досье

Акция "Свеча памяти" проводится в России с 2009 года. Со временем к ней присоединились и другие страны, в частности Казахстан, Армения, Белоруссия и другие государства СНГ. На острове Свободы в этом году она прошла впервые.

На Кубе, как и в России, очень трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной войне. Так, в карибской стране всегда широко отмечают День Победы.

Куба внесла немалый вклад в победу над гитлеровской Германией. Из Гаваны в разрушенные войной города приходила гуманитарная помощь - медикаменты, одежда, сахар и другие продукты питания. Кубинские катера успешно боролись с немецкими подводными лодками в Карибском море, а в рядах Красной армии воевали трое кубинцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День памяти и скорби
Страны
Куба
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более 10 тысяч человек отметили День йоги в центре Нью-Дели
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: вторая экспертиза показала наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика
2
Трамп: США и Китай наладили отличные отношения
3
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
4
Австралия отменила решение о приостановке авиаударов по Сирии
5
Глава МИД Австрии выступил за закрытие детских садов для мусульман
6
НАТО: в альянсе не знали, что Шойгу был на борту самолета, с которым сблизился F-16
7
Боевики ИГ взорвали соборную мечеть Мосула
Темы дня
Загрузка...
Реклама