В Гаване зажгли свечи в память о начале Великой Отечественной войны

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ГАВАНА, 22 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Мемориальная акция "Свеча памяти", посвященная 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны, состоялась в среду вечером (в четверг по московскому времени) в Гаване.
В Храме Казанской иконы Божией Матери, расположенном в самом центре исторической части кубинской столицы, прошло богослужение в память о погибших в годы войны. Собравшиеся зажгли свечи, а настоятель Казанского храма отец Савва (Гаглоев) совершил заупокойную литию по погибшим и невинно убиенным.
"Сегодня мы вспоминаем трагическую страницу в нашей истории - начало войны, победа в которой досталась очень дорогой ценой. Мы должны хранить память о тех, кто приближал эту победу, не жалея сил и самой жизни. Это наш христианский и человеческий долг", - сказал отец Савва, пожелав собравшимся мирного неба над головой, а всем ветеранам - крепкого здоровья.
В богослужении приняли участие российские граждане, постоянно проживающие в карибской стране, посол РФ на Кубе Михаил Камынин, представитель Россотрудничества Владимир Ярошевский и дипломаты России, Белоруссии и Казахстана.
Храм Казанской иконы Божией Матери - первый храм Русской православной церкви в Карибском бассейне и один из самых больших храмов РПЦ в Америке. Освящение храма состоялось 19 октября 2008 года. Церемонию, на которой присутствовал кубинский лидер Рауль Кастро, возглавил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл - нынешний Патриарх Московский и всея Руси.
Ежегодно 22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В этот день в 1941 году войска фашистской Германии без объявления войны напали на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней.
Акция "Свеча памяти" проводится в России с 2009 года. Со временем к ней присоединились и другие страны, в частности Казахстан, Армения, Белоруссия и другие государства СНГ. На острове Свободы в этом году она прошла впервые.
На Кубе, как и в России, очень трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной войне. Так, в карибской стране всегда широко отмечают День Победы.
Куба внесла немалый вклад в победу над гитлеровской Германией. Из Гаваны в разрушенные войной города приходила гуманитарная помощь - медикаменты, одежда, сахар и другие продукты питания. Кубинские катера успешно боролись с немецкими подводными лодками в Карибском море, а в рядах Красной армии воевали трое кубинцев.