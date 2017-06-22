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У управляющей свалкой в Балашихе компании отзывают лицензию

Общество
22 июня, 14:51 UTC+3

Это делается по поручению главы Минприроды

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Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Росприроднадзор начал процедуру отзыва лицензии у компании, которая управляет свалкой в Балашихе, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Росприродназдор по поручению [министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея] Донского начал процедуру отзыва лицензии у предприятия в связи с нарушениями", - сказал собеседник агентства. 

На свалку в Балашихе президенту РФ Владимиру Путину пожаловались в ходе "Прямой линии" местные жители. В четверг Путин потребовал в течение месяца ее закрыть.

Полигон ТБО "Кучино" эксплуатирует компания "Заготовитель". Договор с ней заключен до 2021 года, однако губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее пообещал закрыть объект в 2019 году, когда отходы можно будет перенаправить на новый мусоросжигательный завод в Орехово-Зуево.​

Во время "Прямой линии" 15 июня жители подмосковной Балашихи пожаловались на расположенную всего в 200 метрах от жилых кварталов огромную свалку, которая является самой большой в Московской области. По их словам, вредные испарения и неприятный запах мешают комфортному проживанию в городе, однако местные власти не реагируют должным образом на обращения по этой проблеме.

О свалке 

По данным экологического движения "#РосЭко", полигон "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха, о котором шла речь в ходе "Прямой линии", был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь свалки составляет более 50 га, ежегодно она принимает до 600 тыс. тонн отходов. Жилые дома стоят в километре от полигона, а деревня Фенино - в 200 метрах, что противоречит санитарным нормам. 

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