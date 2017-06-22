Арест за мат в квартире: Госдума хочет ужесточить наказание за мелкое хулиганство

СМИ: ПСЖ намерен предложить за переход футболиста "Монако" Мбаппе €135 млнСпорт 22 июня, 21:22
Гончар: переход вратаря Флери в клуб НХЛ "Вегас" пойдет ему на пользуСпорт 22 июня, 21:14
Игрок: сборная Камеруна ощущает поддержку российских болельщиков на Кубке конфедерацийСпорт 22 июня, 21:13
Майка баскетболиста Майкла Джордана с ОИ-1984 продана на аукционе за рекордную суммуСпорт 22 июня, 21:10
Саммит ЕС принял решение о продлении санкций в отношении РоссииМеждународная панорама 22 июня, 21:01
Тренер: футболисты Австралии будут играть на победу в матче Кубка конфедераций с чилийцамиСпорт 22 июня, 20:59
Информация об обмене в "Бруклин" стала для баскетболиста Мозгова неожиданностьюСпорт 22 июня, 20:50
Арест за мат в квартире: Госдума хочет ужесточить наказание за мелкое хулиганствоОбщество 22 июня, 20:45
Игрок: сборная Камеруна должна была победить в матче Кубка конфедераций с австралийцамиСпорт 22 июня, 20:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые запрещают нецензурно ругаться даже у себя дома. Одновременно ужесточается наказание за "неуважение к обществу", "использование нецензурной брани" и "оскорбительное приставание к гражданам".
Сейчас ругаться матом, приставать к другим людям и портить чужое имущество нельзя только в общественных местах, то есть на улицах, стадионах, в скверах, парках, общественном транспорте и других местах, куда могут свободно попасть разные люди. Депутаты предлагают убрать из статьи "Мелкое хулиганство" КоАП понятие "общественное место". Таким образом, запрет ругаться и ломать чужое имущество станет повсеместным — что на улице, что в собственной квартире.
Кроме того, законопроект увеличивает минимальный денежный штраф за эти действия — с 500 до 1000 рублей, а максимальный — до 5000 рублей. Вводится и новый вид наказания — обязательные работы на срок до 80 часов. Максимальные наказания предусмотрены за повторные нарушения закона по этой статье. Третий вариант — арест на 15 суток. Впрочем, последняя мера наказания действует и сейчас.
Логика запрета очень проста: когда вы ругаетесь дома, вы мешаете спокойствию людей, которые живут вместе с вами, в том числе детей. Это создает у них нервозность, "отрицательно влияет на нравственность и воспитание подрастающего поколения", — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Там же утверждается, что, когда вы материтесь в своей квартире, вы "снижаете качество жизни соседей и создаете у них ощущение незащищенности".
Если рядом с вами находятся другие люди — не сможете. Но если, забивая гвоздь, вы вдруг ударите молотком по пальцу и случайно выругаетесь, вряд ли ваши соседи будут вызывать полицию. Если же вы громко ругаетесь и мешаете спокойствию соседей или людей, которые с вами живут, то в этом случае у окружающих будет полное право набрать телефон полиции и обвинить вас в хулиганстве.
В это понятие входит также "оскорбительное приставание". Это понятие в комментариях к КоАП объясняют так: настойчивое приставание с неприличными разговорами или действиями, встречающее неоднократное сопротивление другого человека. Они несовместимы с человеческой моралью и нравственностью, а также "характеризуются злостностью".
Кроме того, к мелкому хулиганству относится умышленная порча чужого имущества, например если со злости вы швырнули чужой телефон в стену.
В случае принятия закона эти действия также будет запрещено производить даже на своей территории.
Сергей Круглов