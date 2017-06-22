Арест за мат в квартире: Госдума хочет ужесточить наказание за мелкое хулиганство

Сейчас ругаться матом, приставать к другим людям и портить чужое имущество нельзя только в общественных местах, то есть на улицах, стадионах, в скверах, парках, общественном транспорте и других местах, куда могут свободно попасть разные люди. Депутаты предлагают убрать из статьи "Мелкое хулиганство" КоАП понятие "общественное место". Таким образом, запрет ругаться и ломать чужое имущество станет повсеместным — что на улице, что в собственной квартире.

Кроме того, законопроект увеличивает минимальный денежный штраф за эти действия — с 500 до 1000 рублей, а максимальный — до 5000 рублей. Вводится и новый вид наказания — обязательные работы на срок до 80 часов. Максимальные наказания предусмотрены за повторные нарушения закона по этой статье. Третий вариант — арест на 15 суток. Впрочем, последняя мера наказания действует и сейчас.