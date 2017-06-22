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Арест за мат в квартире: Госдума хочет ужесточить наказание за мелкое хулиганство

Общество
22 июня, 20:45 UTC+3

Домашних хулиганов могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей, отправить на обязательные работы или посадить на 15 суток

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© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые запрещают нецензурно ругаться даже у себя дома. Одновременно ужесточается наказание за "неуважение к обществу", "использование нецензурной брани" и "оскорбительное приставание к гражданам". 

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Что предлагают изменить?

Сейчас ругаться матом, приставать к другим людям и портить чужое имущество нельзя только в общественных местах, то есть на улицах, стадионах, в скверах, парках, общественном транспорте и других местах, куда могут свободно попасть разные люди. Депутаты предлагают убрать из статьи "Мелкое хулиганство" КоАП понятие "общественное место". Таким образом, запрет ругаться и ломать чужое имущество станет повсеместным — что на улице, что в собственной квартире. 

Кроме того, законопроект увеличивает минимальный денежный штраф за эти действия — с 500 до 1000 рублей, а максимальный — до 5000 рублей. Вводится и новый вид наказания — обязательные работы на срок до 80 часов. Максимальные наказания предусмотрены за повторные нарушения закона по этой статье. Третий вариант — арест на 15 суток. Впрочем, последняя мера наказания действует и сейчас.

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Почему мне нельзя ругаться матом в собственной квартире?

Логика запрета очень проста: когда вы ругаетесь дома, вы мешаете спокойствию людей, которые живут вместе с вами, в том числе детей. Это создает у них нервозность, "отрицательно влияет на нравственность и воспитание подрастающего поколения", — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Там же утверждается, что, когда вы материтесь в своей квартире, вы "снижаете качество жизни соседей и создаете у них ощущение незащищенности". 

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То есть я не смогу выругаться дома?

Если рядом с вами находятся другие люди — не сможете. Но если, забивая гвоздь, вы вдруг ударите молотком по пальцу и случайно выругаетесь, вряд ли ваши соседи будут вызывать полицию. Если же вы громко ругаетесь и мешаете спокойствию соседей или людей, которые с вами живут, то в этом случае у окружающих будет полное право набрать телефон полиции и обвинить вас в хулиганстве. 

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За что еще могут привлечь по статье "Мелкое хулиганство"?

В это понятие входит также "оскорбительное приставание". Это понятие в комментариях к КоАП объясняют так: настойчивое приставание с неприличными разговорами или действиями, встречающее неоднократное сопротивление другого человека. Они несовместимы с человеческой моралью и нравственностью, а также "характеризуются злостностью".

Кроме того, к мелкому хулиганству относится умышленная порча чужого имущества, например если со злости вы швырнули чужой телефон в стену. 

В  случае принятия закона эти действия также будет запрещено производить даже на своей территории.

Сергей Круглов

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