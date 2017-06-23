"Известия": в рамках программы реновации в Москве появятся дома с садами на крышах

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Московские власти намерены озеленить крыши новых домов, которые построят по программе реновации жилья. Об этом в пятницу пишет газета "Известия" со ссылкой на руководителя департамента природопользования столицы Антона Кульбачевского.

"При проектировании новых зданий планируется использовать в том числе и технологии по озеленению крыш, стилобатному и вертикальному озеленению. Под стилобатным озеленением подразумевается облагораживание горизонтальных поверхностей", - сказал он изданию.

Московские власти планируют начать с реализации пилотных проектов, в рамках которых будут выработаны типовые решения. Международный конкурс по разработке пилотных проектов вертикального озеленения уже объявлен Москомархитектурой. Под проект будет выделено пять участков, адреса площадок пока неизвестны. После конкурса и завершения пилотных проектов будет запущена и сама программа озеленения крыш.

Как пояснил изданию первый вице-президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России Илья Мочалов, на кровлях, скорее всего, высадят неприхотливые растения, которые должны хорошо прижиться в средней полосе - например, березы, рябины, различные травы и злаки.

В начале года президент Владимир Путин поручил мэру Сергею Собянину провести программу обновления жилья в так называемых хрущевках, построив на месте сносимых устаревших домов новые. Программа рассчитана на 10-15 лет. В марте в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации жилого фонда в столице, а 14 июня документ был принят в третьем чтении.

Голосование о включении того или иного дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня, в предварительный перечень было включено 4546 зданий. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жильцов, в 1160 домах "за" были 80-90% жильцов, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80%.