Зеленая реновация: что власти Москвы сделают, чтобы снос домов не навредил экологии

Программа сноса столичных хрущевок и строительства на их месте новых домов вызвала много вопросов. В том числе — как она может повлиять на экологическую ситуацию в городе.

Беспокойство москвичей, в частности, вызывает тот факт, что в результате массового сноса домов образуется большое количество строительного мусора. Ранее сообщалось, что власти Подмосковья намерены подписать с Москвой соглашение об утилизации этих отходов. Однако спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил, что Московская область их принять не сможет. Другой актуальный вопрос — не приведет ли массовое строительство к сокращению площади зеленых территорий. Подобные опасения высказывали, например, в Greenpeace.

Власти столицы заверяют, что в результате реновации экологическая обстановка в городе не ухудшится. В частности, с учетом этой программы Москва скорректирует проект экологической стратегии. ТАСС напоминает основные цели экоплана столицы и уточняет, какие акценты может добавить туда программа сноса пятиэтажек.

? Что должно улучшиться в Москве к 2030 году? Планируется, что воздух у автотрасс станет чище на 30%, а в жилых кварталах — на 20%. Одна из основных задач стратегии — уменьшение риска здоровью на 10%. Этого планируется достичь в том числе за счет снижения концентраций взвешенных частиц (РМ10 и РМ2,5) в воздухе. В городе станет больше деревьев — площадь зеленых насаждений должна вырасти с 54,5% до 61%. Москва будет отправлять на полигоны гораздо меньше мусора. Объем отходов, которые утилизируются таким способом, сократится на 35% — за счет направления раздельно собранного и отсортированного мусора на вторичную переработку. Должен вырасти — до 5% — и объем производства энергии с использованием нетрадиционных и возобновляемых источников. При этом потребление энергии будет плавно снижаться — за счет энергосбережения во всех секторах. ? Как столичные власти собираются очищать московский воздух? В Москве, как и в других мегаполисах, огромную лепту в загрязнение воздуха вносит автотранспорт. Снижать вредные выбросы машин можно, улучшив режим движения. Для этого планируется увеличивать пропускную способность дорог, реконструировать транспортные развязки, развивать методы интеллектуального управления дорожным движением и т.д. В планах также ограничение темпов роста перевозок на личных автомобилях. Для этого планируется повышать комфортность и скорость общественного транспорта, развивать системы совместного пользования автомобилями ("каршеринг") и велосипедный транспорт. Проект подразумевает и улучшение экологических характеристик самих автомобилей (в том числе стимулирование использования электрокаров и автотранспорта на природном газе). Что касается стационарных источников загрязнения воздуха, то их выбросы также планируется снижать — в частности, снабдив объекты теплоэнергетики системами эффективной газоочистки, реконструировав очистные сооружения и стимулировав энерго- и ресурсосбережение. ? Как Москва станет зеленее? На территориях, прилегающих к автомобильным дорогам и вылетным магистралям, планируется сажать деревья и кустарники с максимальной газофильтрующей способностью. При проектировании новых и реконструкции существующих зданий предусмотрено озеленение крыш и фасадов. Вдоль пешеходных дорожек и тротуаров появятся живые изгороди из кустарников. А в центре города — новые пешеходные зоны с зелеными насаждениями. ? А что с отходами? Проект стратегии подразумевает создание и поэтапное развитие системы раздельного сбора мусора. Отдельно должны собираться картон и бумага, алюминиевые банки, стекло и пластик. Планируется развивать систему пунктов приема вторсырья, а также стимулировать систему мусороперерабатывающих производств — в первую очередь для использования вторичных ресурсов, а также переработки пищевых отходов. ? Как в стратегию может вписаться программа реновации? Теперь в проекте планируется учесть: максимально возможную переработку и вторичное использование строительных отходов;

применение при сносе и строительстве технологических решений, обеспечивающих пыле- и шумоподавление;

сохранение зеленых насаждений в зоне действия программы реновации и применение альтернативных способов озеленения городских территорий (например, крышного). По заверению столичного градоначальника, площадь зеленых насаждений в Москве в результате реализации программы реновации не только не уменьшится, а, скорее всего, увеличится. "Во-первых, потому что сама площадь застройки не будет больше, чем сегодняшняя. Во-вторых, мы будем применять более качественные стандарты благоустройства", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, в ходе благоустройства новых кварталов площадь зеленых территорий может быть расширена за счет включения в них дополнительных участков. ? Так есть ли варианты решения вопроса "реновационного мусора"? Да. Отходы строительства и сноса — ценное вторичное сырье. Эксперты считают, что 80–90% строительных отходов можно использовать повторно: для рекультивации земель — песчаных карьеров, закрытых полигонов;

для строительства дорог (щебень и металл). Ежегодно на стройплощадках Москвы образуется около 7 млн тонн таких отходов. В городе функционирует система работы с этой категорией мусора, рассказали в пресс-службе столичного департамента строительства. Сейчас в Москве и области насчитывается более 20 объектов приема отходов строительства и сноса, в том числе дробилки, мусоросортировочные комплексы, пункты приема металлолома и другие. Эти мощности позволят в полной мере обеспечить утилизацию строительного мусора, в том числе от сноса пятиэтажек, уверены в ведомстве.