Миллион человек поклонились мощам Николая Чудотворца в Москве

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Миллион человек приложились к ковчегу с мощами Николая Чудотворца за 32 дня их пребывания в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщил в пятницу Штаб по организации паломничества.

"Количество паломников из разных регионов России и стран зарубежья, поклонившихся мощам святителя Николая, достигло 1 миллиона человек. По статистике, из СНГ чаще всего приезжают паломники из Украины и Белоруссии. Автобусным сообщением в основном пользуются группы из европейской части России, причем южные регионы и Крым не уступают по количеству Центральному федеральному округу", - говорится в сообщении.