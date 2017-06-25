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Более 250 тыс. мусульман приняли участие в праздновании Ураза-байрама в Москве

Общество
25 июня, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Охрану общественного порядка обеспечивали более трех тысяч сотрудников Росгвардии

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Более трех тысяч сотрудников Росгвардии обеспечили охрану общественного порядка в Москве на празднике Ураза-байрам. Как сообщили в пресс-службе Центрального округа ведомства, в праздновании приняли участие более 250 тысяч мусульман.

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве

"Более 3 тыс. военнослужащих Центрального округа войск национальной гвардии РФ и сотрудников Главного управления Росгвардии по Москве охраняли общественный порядок и обеспечивали общественную безопасность у исторической мечети на улице Малотатарской, Соборной мечети Москвы на Проспекте Мира, мемориальной мечети на Поклонной горе, мечети Ярдям в Отрадном и на дополнительных площадках", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в столице более 250 тыс. мусульман приняли участие в утренней совместной молитве и проповеди.

"Благодаря слаженной работе сотрудников Росгвардии и МВД правонарушений в период проведения праздника не допущено", - заключили в пресс-службе.

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