Более 250 тыс. мусульман приняли участие в праздновании Ураза-байрама в Москве

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Более трех тысяч сотрудников Росгвардии обеспечили охрану общественного порядка в Москве на празднике Ураза-байрам. Как сообщили в пресс-службе Центрального округа ведомства, в праздновании приняли участие более 250 тысяч мусульман.
"Более 3 тыс. военнослужащих Центрального округа войск национальной гвардии РФ и сотрудников Главного управления Росгвардии по Москве охраняли общественный порядок и обеспечивали общественную безопасность у исторической мечети на улице Малотатарской, Соборной мечети Москвы на Проспекте Мира, мемориальной мечети на Поклонной горе, мечети Ярдям в Отрадном и на дополнительных площадках", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в столице более 250 тыс. мусульман приняли участие в утренней совместной молитве и проповеди.
"Благодаря слаженной работе сотрудников Росгвардии и МВД правонарушений в период проведения праздника не допущено", - заключили в пресс-службе.