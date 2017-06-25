Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Несколько десятков тысяч человек собрались на молитву у московской Соборной мечети по случаю одного из самых главных мусульманских праздников - Ураза-Байрам, передает корреспондент ТАСС.
Мечеть, вместимостью около 10 тыс. человек, заполнена практически полностью. Вместе с простыми людьми на праздничной молитве присутствуют представители духовенства, послы и дипломаты из арабских стран.
Верующие, которые не смогли попасть в мечеть, расположились на прилегающих улицах. Порядок обеспечивают несколько тысяч сотрудников полиции и Росгвардии.
К верующим обратился глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин.
Он зачитал поздравления с праздником от президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева и пожелал мусульманам здоровья, счастья и мира во всем мире.
Глава СМР подчеркнул, что в основе ислама лежит "вера и послушание воле всевышнего Аллаха" и призвал всех верующих крайне осмотрительно относиться к различным трактовкам Корана, которые зачастую направлены на дестабилизацию обстановки в стране.
Ураза-Байрам или праздник разговения - один из двух главных религиозных праздников мусульман. В этот день заканчивается пост, который они соблюдают на протяжении священного месяца Рамадан.