Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Несколько десятков тысяч человек собрались на молитву у московской Соборной мечети по случаю одного из самых главных мусульманских праздников - Ураза-Байрам, передает корреспондент ТАСС.

Мечеть, вместимостью около 10 тыс. человек, заполнена практически полностью. Вместе с простыми людьми на праздничной молитве присутствуют представители духовенства, послы и дипломаты из арабских стран.

Верующие, которые не смогли попасть в мечеть, расположились на прилегающих улицах. Порядок обеспечивают несколько тысяч сотрудников полиции и Росгвардии.

К верующим обратился глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин.

Он зачитал поздравления с праздником от президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева и пожелал мусульманам здоровья, счастья и мира во всем мире.

Глава СМР подчеркнул, что в основе ислама лежит "вера и послушание воле всевышнего Аллаха" и призвал всех верующих крайне осмотрительно относиться к различным трактовкам Корана, которые зачастую направлены на дестабилизацию обстановки в стране.

Ураза-Байрам или праздник разговения - один из двух главных религиозных праздников мусульман. В этот день заканчивается пост, который они соблюдают на протяжении священного месяца Рамадан.