Роспотребнадзор: более 306 тыс. человек пострадали с начала года от укусов клещей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Более 306 тыс. человек обратились с начала года за медицинской помощью в России после укусов клещей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"По состоянию на 23 июня 2017 года в медицинские организации обратились 306,565 тыс. человек по поводу присасывания клещей, что соответствует среднемноголетним уровням", - говорится в пресс-релизе.

Количество пострадавших от клещей в Кировской области снизилось в два раза, в Вологодской области - в 1,7 раза, Пермском крае и Санкт-Петербурге - в 1,4 раза, в Московской области - в 1,2 раза.

В Кемеровской, Томской, Новосибирской, Иркутской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Алтайском краях и Удмуртской Республике количество пострадавших увеличилось.

Число заболевших клещевым вирусным энцефалитом, по данным ведомства, составило 285 случаев, клещевым иксодовым боррелиозом - 959 случаев, что ниже уровня прошлого года.

Специалисты Роспотребнадзора во всех субъектах РФ проводят профилактические мероприятия по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами насекомых.

"По состоянию на 23 июня акарицидные обработки проведены на 207 тыс. га, выполнение плана обработок - 152%", - говорится в сообщении ведомства.