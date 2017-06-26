Роспотребнадзор: более 306 тыс. человек пострадали с начала года от укусов клещей

Кузнецова поднялась на восьмое место в рейтинге WTA, Шарапова - 179-яСпорт 26 июня, 6:50
Володин проиллюстрировал связи РФ и Кореи на примере судьбы семьи иркутского депутатаПолитика 26 июня, 6:42
Россиянин Рублев поднялся на 14 позиций в рейтинге ATPСпорт 26 июня, 6:11
Роспотребнадзор: более 306 тыс. человек пострадали с начала года от укусов клещейОбщество 26 июня, 6:02
Швыдкой: ограничение показа зарубежных фильмов требует высокого качества киноиндустрии РФКультура 26 июня, 5:41
Мария Шарапова завершила запись аудиокнигиСпорт 26 июня, 5:09
Хакеры разместили лозунги в поддержку ИГ на сайте губернатора и ряда ведомств ОгайоМеждународная панорама 26 июня, 4:49
МLS и NFL поддержали заявку Лос-Анджелеса на проведение ОИ-2024Спорт 26 июня, 4:46
Дуров назвал требования Роскомнадзора противоречащими Конституции РФОбщество 26 июня, 4:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Более 306 тыс. человек обратились с начала года за медицинской помощью в России после укусов клещей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По состоянию на 23 июня 2017 года в медицинские организации обратились 306,565 тыс. человек по поводу присасывания клещей, что соответствует среднемноголетним уровням", - говорится в пресс-релизе.
Количество пострадавших от клещей в Кировской области снизилось в два раза, в Вологодской области - в 1,7 раза, Пермском крае и Санкт-Петербурге - в 1,4 раза, в Московской области - в 1,2 раза.
В Кемеровской, Томской, Новосибирской, Иркутской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Алтайском краях и Удмуртской Республике количество пострадавших увеличилось.
Число заболевших клещевым вирусным энцефалитом, по данным ведомства, составило 285 случаев, клещевым иксодовым боррелиозом - 959 случаев, что ниже уровня прошлого года.
Специалисты Роспотребнадзора во всех субъектах РФ проводят профилактические мероприятия по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами насекомых.
"По состоянию на 23 июня акарицидные обработки проведены на 207 тыс. га, выполнение плана обработок - 152%", - говорится в сообщении ведомства.