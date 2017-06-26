Расселение жителей сносимых в Москве пятиэтажек могут начать в конце 2017 года

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Жителей пятиэтажных домов, которые планируется сносить в рамках программы реновации жилищного фонда в Москве, могут начать переселять в новые дома уже в конце текущего года. Об этом сообщил заместитель мэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин.
"Думаю, что первые варианты квартир для переселения из пятиэтажек мы сможем предложить уже в конце года. У города есть дома для таких нужд - как готовые, так и строящиеся. Если жители будут за то, чтобы переехать в эти дома, то мы сможем предлагать там квартиры", - рассказал Хуснуллин в интервью, опубликованном в понедельник на портале мэра.
Он отметил, что у правительства Москвы уже сейчас есть дома, куда можно начать переселять людей. По его словам, часть из них находится в ведении департамента городского имущества, еще часть - порядка 3,6 тыс. квартир - на балансе казенного предприятия "Управление гражданского строительства".
По словам вице-мэра столицы, стоимость коммунальных услуг для жителей новых домов снизится за счет современных технологий. "Специалисты уже разрабатывают перечень материалов, которые используют для повышения энергоэффективности новых зданий. Это и панели, и энергооборудование, и кабели, и окна, и стены - словом, все, вплоть до лампочек. За счет современных технологий у дома будет другая теплопроводность и затраты на коммунальные услуги снизятся", - отметил Хуснуллин.
Он также сообщил, что в новых домах внутридомовые и внутриквартирные счетчики будут устанавливаться заранее, что тоже позволит снизить затраты жителей на коммунальные услуги. "Сейчас во многих кварталах, которые планируют включить в реновацию, часто происходят прорывы сетей. Большинство коммуникаций там находится в аварийном состоянии... Коммуникации в любом случае пришлось бы менять", - добавил вице-мэр, подчеркнув, что теперь это произойдет за счет программы реновации.